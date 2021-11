Moda: si ricercano in provincia di Padova operai tessili per nota multinazionale

Hai una passione innata per la moda e ti piacerebbe lavorare in questo settore dinamico e innovativo? Ecco allora l'offerta di lavoro che fa per te: Adecco, Hubsite Padova, seleziona per una nota multinazionale operante nel settore del lusso a Trebaseleghe, in provincia di Padova, operai specializzati nel settore tessile.

Non importa se non hai mai utilizzato una macchina da cucire, bastano la tua motivazione e la giusta voglia di imparare per sviluppare sul campo le capacità necessarie per la mansione.

Di cosa ti occuperai

Le risorse selezionate lavoreranno nel settore dell'industria tessile e dovranno occuparsi della lavorazione di tessuti di alta moda sia attraverso attività di cucito manuali che tramite l’ausilio di macchine da cucire industriali. L'azienda ricerca anche figure generiche che si possano occupare di attività quali impiumaggio, taglio del tessuto e riparazione di kit di lavorazione e del rifornimento dei materiali su ciascuna postazione di lavoro.

I requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti è necessario possedere:

forte interesse e motivazione per l’ambito produttivo;

esperienza pregressa nella mansione o abilità di cucito anche a livello domestico;

predisposizione all’utilizzo di strumenti informatici;

disponibilità a lavorare con orario full time giornaliero o su due turni senza notte;

resistenza allo stress.

Velocità e precisione nell’esecuzione delle attività completano il profilo. Saranno valutate anche candidature di profili senza specifica esperienza nella mansione ma desiderosi di intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno di un’importante e strutturata realtà.

Cosa spetti? Per maggiori informazioni è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo mariagiovanna.pibiu@adecco.it. La data di inizio prevista è fissata per il 9 dicembre 2021: per saperne di più clicca qui!