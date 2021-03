Amazon assume magazzinieri a Rovigo, Vigonza e Verona: ecco come candidarsi

Le opportunità di lavoro nel settore logistico con Amazon non mancano mai. Il colosso dell'e-commerce infatti cerca periodicamente addetti e operatori di magazzino da assumere nei centri di distribuzione presenti in tutta Italia, ciò prevede l'inserimento dei candidati selezionati presso i poli logistici del Gruppo.

Cosa fa un magazziniere: compiti e mansioni

Il magazziniere è una figura fondamentale per Amazon. Essa si occupa delle merci in entrata e in uscita nel magazzino: tra le diverse attività a cui si dedica ricordiamo che riceve camion e rimorchi, verifica che i beni in ingresso corrispondano alle fatture e alla documentazione di trasporto. Ispeziona la merce per assicurarsi che sia integra. Procede poi a svuotare i container e gli altri mezzi di trasporto e a smistare la merce nel magazzino nelle zone di stoccaggio prestabilite.

Per quanto riguarda la merce in uscita, il magazziniere ha il compito di prelevare i prodotti dal magazzino, collocarli nell'area di carico e prepara le spedizioni. Si accerta che tutta la merce sia pronta all'orario programmato, coordina i prelievi dei clienti e collabora anche nella fase di carico dei pallet. Anche in questo fase deve accertarsi che i prodotti siano coerenti con la documentazione presentata, firmare le fatture e i documenti di trasporto necessari per la spedizione e la consegna. Infine, ricordiamo anche che mantiene aggiornati i registri interni, partecipa alle attività di inventario del magazzino e verifica delle giacenze.

Nuove offerte di lavoro Amazon in Veneto

Tra le nuove offerte di lavoro Amazon, imperdibili le opportunità sul nostro territorio: sono aperte le selezioni per assunzioni come magazzinieri full time da inserire presso i centri di distribuzione del Gruppo situati rispettivamente presso gli stabilimenti di:

Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo);

Vigonza (Padova-via Spagna, 29-27)

Verona (via Augusto Righi, 2).

Le risorse selezionate si occuperanno di: