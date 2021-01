Operaio generico e specializzato: tutte le offerte di lavoro a Padova

"L'operaio è un lavoratore dipendente o assimilabile che esegue un lavoro di tipo manuale": una definizione, questa, che oggi sembra essere poco esaustiva, i tempi sono infatti cambiati e con essi anche le professioni legate al mondo del lavoro.

Attualmente gli operai costituiscono una delle quattro categorie in cui la legge italiana suddivide i lavoratori subordinati. La contrattazione collettiva ha introdotto negli anni varie qualifiche in funzione della diversa preparazione tecnica dei lavoratori.

In base alla loro formazione, distinguiamo quindi: operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. Alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate mansioni di particolare responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un gruppo di lavoratori, i cosiddetti intermedi. In questo caso ricordiamo ad esempio il capocantiere, il capofficina, il caporeparto e così via.

Operai specializzati

Come leggiamo sulla Gazzetta Ufficiale, per operai specializzati si intendono tutte quelle figure superiori ai qualificati, capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

Operai qualificati

Gli operai qualificati sono invece quelle figure capaci di eseguire lavori che necessitano di una specifica capacità per la loro esecuzione.

Operai comuni

Infine abbiamo gli operai comuni, ma anche in questo caso risulta riduttivo dare un’unica classificazione. La Gazzetta Ufficiale, infatti, distingue i:

Manovali specializzati (o operai comuni), ovvero coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, è richiesto il compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorre qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. Tra queste figure ricordiamo ad esempio l’operatore ecologico, l’addetto al carico e scarico merci.

Manovali comuni, ovvero, tutti coloro che compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.

Il ruolo dell'operaio: i requisiti e le competenze richieste

Per rispondere all'attuale domanda di lavoro, parlare di operaio in modo generico risulta errato e i motivi sono tanti. Innanzitutto è bene specificare che esistono diversi settori produttivi. Proprio per tale motivo, oggi le aziende richiedono e ricercano delle competenze e una formazione specifica; ad esempio, nel settore metalmeccanico sarà fondamentale possedere un diploma di perito meccatronico, nel settore elettrico un diploma di perito elettronico e così via.

Oltre all'immancabile esperienza sul campo, il diploma tecnico è il punto di partenza per costruire la carriera non solo di un operaio specializzato, ma anche di quello che definiamo operaio generico.

