Lavoro: in provincia di Padova tre imperdibili offerte da cogliere al volo

Si ricercano in provincia di Padova diverse figure professionali da inserire in prestigiose aziende del settore metalmeccanico, tessile e della logistica. Tutti i dettagli per candidarti nell'articolo

Sei in cerca di lavoro? Sono attive nella provincia di Padova tre interessanti offerte di lavoro nel settore dell'industria tessile, nel settore metalmeccanico e della logistica. Adecco, azienda leader nella selezione del personale, ricerca delle figure professionali, nel dettaglio operai tessili, addetti all'assemblaggio e magazzinieri da inserire in prestigiose aziende del territorio. Cosa aspetti a candidarti? Ecco gli annunci e tutti i dettagli.

Operai tessili a Trebaseleghe

Hai la passione per il cucito? Entro fine settembre, Adecco, Hubsite Padova, seleziona per una prestigiosa multinazionale operante nel settore del lusso degli operai tessili che dovranno occuparsi della lavorazione di tessuti di alta moda sia attraverso attività di cucito manuali che tramite l’ausilio di macchine da cucire industriali.

Se non hai mai utilizzato una macchina da cucire ma ti piacerebbe sviluppare questa capacità potrai farlo. Saranno infatti valutate candidature di profili senza specifica esperienza ma desiderosi di intraprendere un percorso di crescita professionale.

Inoltre, si ricercano figure generiche che si possano occupare di attività quali impiumaggio, taglio del tessuto e riparazione di kit di lavorazione e del rifornimento dei materiali su ciascuna postazione di lavoro. Per la mansione sarà richiesto:

forte interesse e motivazione per l’ambito produttivo;

esperienza pregressa nella mansione o abilità di cucito anche a livello domestico;

predisposizione all’utilizzo di strumenti informatici;

disponibilità a lavorare con orario giornaliero o su due turni;

resistenza allo stress;

velocità e precisione nell’esecuzione delle attività.

Si offre un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato della durata iniziale di quattro mesi con possibilità di proroga. Per candidarti clicca qui!

Addetti all’assemblaggio a Mestrino

Adecco ricerca per importante azienda metalmeccanica di Mestrino degli addetti all'assemblaggio. Le competenze e i requisiti richiesti per la mansione sono:

pregressa esperienza nel ruolo;

disponibilità a lavorare su tre turni;

ottime doti manuali;

lettura del disegno meccanico.

Si offre iniziale contratto di somministrazione con lavoro su tre turni da svolgere dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni e per candidarti clicca subito qui!

Magazzinieri a a San Giorgio in Bosco

Vuoi lavorare come magazziniere/carrellista? Adecco seleziona magazzinieri per un'importante azienda sita a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Se non hai mai utilizzato un carrello elevatore non sarà un problema, verrà infatti offerto un corso iniziale di abilitazione.

Si richiede disponibilità su tre turni di lavoro. Tra le competenze richieste ricordiamo:

la conoscenza della lingua inglese;

abilità di carico/scarico merci;

preparazione spedizioni;

imballaggio/etichettatura merci;

controllo merci (entrate/uscite) e inventario;

codifica codici merci.

Clicca qui per candidarti all'offerta!