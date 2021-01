Cloud Academy: a Padova il percorso formativo che ti connette al mondo del lavoro

Sei un brillante neolaureato appassionato di innovazione e tecnologia? Con TechIT Up Academy di Adecco - azienda leader di selezione del personale che attraverso i suoi professionisti aiuta le persone a valorizzare il loro talento e le aziende a migliorare la loro competitività - arriva per te un'offerta assolutamente imperdibile: un Academy di 5 settimane che forma specialisti IT e che consente di intraprendere un percorso di crescita professionale all'interno delle più prestigiose società come Junior System Engineer.

Cloud Academy: come funziona

Un'interessante Academy nel settore Information Technology & Telecomunicazioni che forma specialisti IT e che consente di intraprendere un percorso di crescita professionale all'interno delle più prestigiose società come Junior System Engineer. Il corso - full time - avrà inizio il 25 gennaio 2021 a Padova. Adecco ti offrirà un contratto a tempo indeterminato per coinvolgerti in un percorso dove avrai l'opportunità di partecipare ad una formazione tecnica e specifica sul Cloud.

Nel dettaglio, acquisirai conoscenze inerenti a:

Sistemi Operativi: Linux e Windows;

Database relazionali e non relazionali;

Pubblic cloud;

Strumenti di collaborazione ed email con tecnologie Microsoft.

E non è finita qui: la formazione sarà affiancata alla crescita professionale. Al termine dell'Academy avrai infatti l'opportunità di intraprendere un percorso professionale all'interno delle più prestigiose società IT come Junior System Engineer, una figura sempre più richiesta e ambita nel mondo del lavoro.

I requisiti per partecipare

Ma di cosa si occupa un Junior System Engineer? L’International Council on Systems Engineering (INCOSE) definisce il System Engineering come "un approccio interdisciplinare e di metodo per consentire la realizzazione di sistemi di successo. Esso si concentra sulla definizione delle esigenze dei clienti e delle funzionalità richieste nelle prime fasi del ciclo di sviluppo, nel documentare i requisiti, quindi nel procedere con la progettazione di architettura e di convalida del sistema, sempre tenendo in considerazione la totalità del problema. La disciplina del System Engineering integra tutte le discipline e le specialità di diversi gruppi di lavoro formando un processo strutturato di sviluppo che procede dall’ideazione alla realizzazione fino alla messa in esercizio del sistema. System Engineering prende in considerazione sia il business che le esigenze tecniche di tutti i clienti con l'obiettivo di fornire un prodotto di qualità che soddisfi le esigenze degli utenti".

I requisiti richiesti per l'iscrizione sono una laurea triennale o magistrale in discipline tecniche o scientifiche (STEM), una buona conoscenza della lingua inglese e una grande passione per la tecnologia.

Per maggiori informazioni e per partecipare clicca qui.

Il progetto TechIT Up Academy

Cloud Academy fa parte del progetto TechIT Up Academy di Adecco. Tra Innovation e Digital Transformation, in tutta Italia, TechIT Up Academy connette giovani di talento al continuo evolversi del mondo del lavoro attraverso offerte formative e professionalizzanti di alto livello. Come funziona? Semplice: Adecco ha pensato ad una formula su misura per laureandi o neolaureati in ambito Science, Technology, Engineering, Maths o Economics che prevede Training specifici e intensivi basati sulle reali esigenze formative delle loro aziende partner. Vengono organizzati diversi corsi ed ognuno avrà la possibilità di scegliere quello più adatto alle sue passioni.

Con TechIT Up Academy, Adecco valuterà per te la possibilità di contratto fin dal primo giorno in aula modulando un percorso di crescita professionale stimolante e innovativo sulla base delle tue competenze e al termine del training ti proporrà importanti opportunità professionali presso i maggiori Employer of Choice di rilievo nazionale e internazionale.