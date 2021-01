Disoccupazione over 30: corsi gratuiti nella logistica e l'assegno per il lavoro messo a disposizione dalla Regione Veneto

L’Italia, ed anche l’Unione Europea in genere, cercano da sempre di combattere il delicato tema della disoccupazione. La mancanza di lavoro in età adulta è sicuramente un problema così complesso che richiede interventi straordinariamente specifici. Arriva a questo proposito un'offerta imperdibile per chi vuole aprire le porte al lavoro e iniziare il nuovo anno con una marcia in più: se sei disoccupato, vivi in Veneto e hai più di 30 anni, hai la possibilità di partecipare ad uno dei seguenti corsi gratuiti organizzati in regione nel settore Magazzino/Logistica/Trasporti:

Contabilità;

Inglese Commerciale;

Picking di Magazzino;

Logistica di Magazzino;

Patentino Carrello Elevatore;

Lettura Disegno Elettrico o Meccanico;

Prassi Igieniche per il Confezionamento Alimentare.

L'avvio è previsto il 1° febbraio 2021 e la sede è proprio Padova. Cosa aspetti?

Requisiti necessari

Ricordiamo che i seguenti corsi di formazione sono riservati a titolari dell'Assegno per il lavoro, strumento di Politica Attiva che la Regione Veneto mette a disposizione per offrire servizi personalizzati di assistenza nella ricollocazione (counselling, orientamento professionale, formazione, inserimento/reinserimento lavorativo).

Come richiedere l'assegno per il lavoro

L’assegno per il lavoro è uno strumento di finanziamento messo a disposizione dalla Regione Veneto per contrastare la disoccupazione supportando i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro attraverso servizi gratuiti di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Esso consiste in un bonus, fino ad un valore massimo di 5.796 euro, che i cittadini - residenti o domiciliati in Veneto - potranno spendere presso i servizi per l’impiego accreditati.

Può essere richiesto da disoccupati di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito (Naspi) e indipendentemente dall'anzianità della disoccupazione. Per richiedere l’assegno è possibile recarsi presso un Centro per l’Impiego del proprio territorio o registrarsi al portale ClicLavoro Veneto e utilizzare il servizio Centro per l'Impiego Online alla voce "Domanda assegno per il lavoro".