Segretaria/o di Studio Medico: al via il corso gratuito con Assegno per il Lavoro a Padova

Ti piacerebbe lavorare come segretaria/o in uno studio medico? Arriva l'occasione perfetta per renderti preparato e pronto al mondo del lavoro: ecco il corso online gratuito dedicato. Scopri come partecipare

Sei disoccupato, vivi in Veneto, hai più di 30 anni e sei interessato ad acquisire nuove competenze? È attiva un'importante opportunità di formazione che non puoi farti assolutamente scappare: se possiedi questi requisiti, puoi partecipare al corso di formazione "Segretaria/o di Studio Medico" organizzato da Adecco, azienda leader nella ricerca e selezione del personale, direttamente e comodamente da casa tua.

Informazioni utili

Il corso di formazione è in partenza a giugno a Cittadella (provincia di Padova), le selezioni sono da poco state aperte, ed è realizzato nell'ambito del progetto "Assegno per il Lavoro" finanziato dalla Regione, che oltre alla possibilità di acquisire e/o migliorare le proprie competenze mediante i corsi di formazione prevede un percorso individuale di orientamento al lavoro in cui un tutor offre supporto nel reinserimento lavorativo.

Oltre ai requisiti sopra citati in grassetto, bisogna anche non essere impegnato in nessun altro corso di formazione e/o progetto finanziato dalla Regione. Per maggiori informazioni puoi inviare il tuo curriculum vitae all'indirizzo email: cittadella.zurlo@adecco.it oppure contattare la filiale Adecco di Cittadella.

Cosa il/la segretario/a di studio medico?

Tra le varie mansioni di una segretaria/o di Studio Medico ricordiamo che:

gestisce la posta e le chiamate in ingresso e in uscita;

gestisce l'agenda appuntamenti;

cura gli aspetti amministrativi dell'attività dello studio medico;

gestisce i pagamenti delle prestazioni sanitarie effettuate dal medico.

Come richiedere l'Assegno per il Lavoro

L’Assegno per il Lavoro è uno strumento di finanziamento messo a disposizione dalla regione per contrastare la disoccupazione supportando i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro attraverso servizi gratuiti di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Uno strumento di Politica Attiva che la Regione Veneto mette a disposizione per offrire servizi personalizzati di assistenza nella ricollocazione ai cittadini disoccupati.

Nel dettaglio, consiste in un bonus, fino ad un valore massimo di 5.796 euro, che i cittadini - residenti o domiciliati in Veneto - potranno spendere presso i servizi per l’impiego accreditati. Può essere richiesto da disoccupati di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito (Naspi) e indipendentemente dall'anzianità della disoccupazione. Per richiedere l’assegno è possibile recarsi presso un Centro per l’Impiego del proprio territorio o registrarsi al portale ClicLavoro Veneto e utilizzare il servizio Centro per l'Impiego Online alla voce "Domanda Assegno per il Lavoro".

Per maggiori informazioni clicca qui. Ricordiamo che è possibile richiedere l'assegno anche solo per i suddetti servizi personalizzati.