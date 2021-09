Le figure professionali della logistica e le offerte di lavoro a Padova

Il settore della logistica è in continua espansione: numerose offerte di lavoro sono attive in Veneto e in tutta Italia. Scopriamo quali sono le diverse figure professionali che vi operano e le offerte di lavoro a Padova

Quello della logistica è un settore molto ampio e articolato, un pilastro fondamentale per l'economia del Paese, che garantisce le filiere produttive e industriali, oltre che i flussi di merci e persone.

Diverse anche le opportunità di carriera e gli sbocchi di lavoro, tantissimi italiani hanno potuto iniziare un percorso professionale grazie alle tante offerte sempre attive in tutto il Paese: dalle posizioni aperte anche a persone senza esperienza, per le quali è spesso previsto un percorso formativo, ai ruoli e le funzioni di livello più elevato dove risulta fondamentale una formazione specifica per la pianificazione, gestione e ottimizzazione dei sistemi produttivo-logistici industriali e della supply chain. Scopriamo quali sono le diverse figure professionali che operano nel settore della logistica.

Addetti alla logistica e magazzinieri

Dato che le merci devono essere sempre disponibili, in entrata e in uscita, nel minor tempo possibile, i magazzinieri hanno un ruolo cruciale all'interno di un'azienda. Tra l'altro, sono una figura professionale molto richiesta. Le procedure specifiche che sono tenuti a seguire variano a seconda del tipo di impresa. Ma in generale, in qualunque azienda, l’addetto alla logistica di un magazzino ha, in sintesi, i seguenti compiti:

assicurare la disponibilità degli articoli;

registrare il passaggio delle merci in entrata e in uscita;

preparare tutta la documentazione necessaria;

effettuare l'inventario delle merci.

Un magazziniere, che può essere anche abilitato all'utilizzo del muletto, deve assicurarsi che la merce arrivata al magazzino ed anche quella che deve essere spedita, sia di qualità. I controlli devono essere svolti meticolosamente, in quanto le merci devono possedere degli standard qualitativi elevati. I magazzinieri si occupano anche di sistemare le merci nelle diverse aree del magazzino, spesso quindi è necessario identificare un addetto all'utilizzo del muletto, il quale deve deve avere l'apposita qualifica/licenza che attesti le sue capacità nel manovrare il mezzo. In questo caso si parla di carrellista, ovvero l'addetto al movimento merci usando il carrello elevatore, o muletto.

L'addetto alla logistica gestisce quindi il magazzino e la movimentazione delle merci, e mantiene aggiornate le informazioni che riguardano l'integrità e la disponibilità di prodotti e materiali depositati in magazzino.

Il responsabile del magazzino

Gerarchicamente superiore al magazziniere, il responsabile della logistica ha un ruolo fondamentale perché si occupa di coordinare le varie risorse e le attività all'interno del magazzino: quindi coordina gli altri magazzinieri, assegnando ad ognuno il proprio compito nei tempi stabiliti. Inoltre, è responsabile nella movimentazione della merce.

Un altro suo compito è il controllo periodico del magazzino, con aggiornamento continuativo del software per la sua gestione. Dunque deve verificare che le rimanenze e le risorse nel magazzino, quindi le merci, corrispondano a quelle che sono state registrate. Oltre al controllo, il responsabile si occupa anche di effettuare i nuovi ordini, rifornendo il magazzino e coordinando il lavoro di stoccaggio e di preparazione della spedizione.

Il supply chain manager

Un'altra figura molto importante è quella del supply chain manager: essa si occupa di valutare attentamente le fasi di produzione e vendita delle merci, quindi cura anche la fase di trasporto.

Il direttore nella logistica

Il direttore della logistica, invece, supervisiona le diverse fasi logistiche, dall'arrivo in magazzino di nuove materie prime alla realizzazione del prodotto finito, controllando anche le diverse operazioni che preparano la spedizione della merce.

I trasportatori

Importante anche la figura dei trasportatori, essi hanno il compito di spedire/consegnare le merci rispettandone i tempi e garantendo al cliente finale la totale integrità della merce che è stata ordinata. Fanno parte di questa figura i corrieri, gli autisti, i camionisti, i fattorini (per consegne brevi) e così via.

Il responsabile delle spedizione

Il responsabile dei trasporti, invece, è la figura che coordina - come dice la parola stessa - il trasporto. Inoltre, è la figura sulla quale i trasportatori fanno riferimento, supervisionando che le diverse merci siano imballate correttamente, cercando di rispettare i tempi di consegna previsti.

In poche parole, lo spedizioniere è il professionista che si occupa di organizzare il trasporto delle merci da un punto a un altro, entro i tempi ed il prezzo concordati. Si occupa dell'organizzazione degli spostamenti e dei trasferimenti dei materiali, spesso da e verso l'estero, identificando anche il mezzo di trasporto più idoneo.

L'addetto import/export

Infine, l'addetto import export si occupa di gestire, organizzare e monitorare spedizioni import/export via mare, terra o aereo. Riceve gli ordini di spedizione, compone i carichi di merce e gestisce tutta la documentazione relativa.

Scopri tutte le offerte di lavoro nel settore logistico a Padova!