Si chiama Nadef, ed è la Nota di aggiornamento approvata recentemente dal Consiglio dei ministri. Non solo un documento, ma un vero e proprio manifesto delle strategie di politica economica che il Governo intende mettere in atto nei prossimi mesi, con la successiva legge di bilancio.

La Nadef riporta i nuovi dati e le nuove stime dei conti pubblici, con un focus particolare sugli aiuti economici per i nuclei familiari, e viene solitamente presentata alla Camera e al Senato entro e non oltre il 27 settembre di ogni anno.

I segnali di una nuova crescita

Considerando il lungo periodo di difficoltà sociali ed economiche a causa dei numerosi lockdown, i numeri relativi alla crescita in Italia fanno ben sperare: un + 6% e un deficit di due punti inferiore rispetto alle stime di aprile, che scende quindi dall’11,8% al 9,5%, e un debito che resterà al di sotto del 160%.

Durante la conferenza di presentazione, Draghi ha sottolineato che si prevede per gli investimenti un aumento di circa il 15% quest'anno e di oltre il 6% il prossimo, dopo il calo del 9,2% nel 2020.

I punti cruciali della Nadef

Tra le altre misure, all'interno della Nadef è rimarcato che: “gli interventi di politica fiscale che il governo intende adottare determinano un rafforzamento della dinamica espansiva del Pil nell’anno in corso e nel successivo. Rilevano in particolare la conferma delle politiche invariate e il rinnovo di interventi in favore delle Pmi e per la promozione dell’efficientamento energetico e dell’innovazione. Si avvia inoltre la prima fase della riforma dell’Irpef e degli ammortizzatori sociali e si prevede che l’assegno unico universale per i figli sia messo a regime“.

Tra gli aspetti pratici che interessano buona parte degli italiani, la proroga del Superbonus 110% per la ristrutturazione edifici, almeno fino al 2023.

La terza dose di vaccini

Sul tema della gestione della pandemia, nell'introduzione alla Nadef si legge che "l'obiettivo che il governo si è dato di vaccinare l'80% della popolazione sopra ai 12 anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l'83% degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6% è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito a una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta, più contagiosa. Tuttavia, a settembre la 'quarta ondata' dell'epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti".

L'assegno unico per i figli e gli aiuti ai disoccupati

Per quanto riguarda l'aiuto alle famiglie, le misure nella Nadef mirano a stabilire in via definitiva l’assegno unico per i figli e la riforma degli ammortizzatori. In tema disoccupazione, si legge nel Nadef, è istituito, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP) destinato al finanziamento di progetti formativi per il lavoratori in CIG per più del 30% dell'orario e ai percettori dell'indennità di disoccupazione ordinaria (Naspi).

Le misure a favore dei nidi e del trasporto scolastico

Nella nota di aggiornamento, inoltre, sono presenti gli obiettivi per tutti i Comuni in materia di asili nido, assistenti sociali e trasporto scolastico per soggetti con disabilità. In particolare, si intende permettere ad almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nell’età compresa tra un minimo di tre ad un massimo di 36 mesi, di usufruire nel 2026 del servizio di asili nido su base locale.

In tema di servizi sociali di competenza localmente dei Comuni, invece, nell’ambito della prossima legge di bilancio si intende orientare l’uso del Fondo di solidarietà comunale per i servizi sociali, verso lo scopo di introdurre un assistente sociale ogni 6.500 abitanti. Senza dimenticare l'obiettivo di introdurre misure per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti disabili.

Sono numerosi, almeno sulla carta, gli obiettivi ambiziosi in tema di aiuti economici alle famiglie e ai lavoratori italiani. In attesa della prossima legge di bilancio, non resta che sperare nella progressiva ripresa del nostro Paese.