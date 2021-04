Progetto Giovani: arriva a Padova il nuovo servizio di orientamento e supporto alla ricerca del lavoro

"Cercare un lavoro è esso stesso un lavoro" e forse chi è già passato in questa fase della sua vita lo sa bene: bisogna imparare a conoscere e capire quali sono le esigenze del mercato che è in continua trasformazione, individuare la strada migliore per accedervi e definire una strategia di candidatura ben precisa. Tutte fasi che forse, per chi si approccia per la prima volta alla ricerca di un lavoro, non sono così scontate ed immediate, ma rimangono comunque fondamentali per raggiungere l'obiettivo.

Ecco che allora Progetto Giovani propone un nuovo servizio gratuito di orientamento e supporto alla ricerca del lavoro rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Un importante aiuto, ideale per chi vuole costruire una strategia vincente.

Se la ricerca di un lavoro è agli inizi, infatti, è importante programmare le azioni da mettere in atto. Le aziende cercano competenze, potenzialità, flessibilità, voglia di imparare, ma sono importanti anche la motivazione, l'energia, la determinazione e, soprattutto, un atteggiamento attivo e propositivo.

Le fasi del percorso

Il percorso si svilupperà attraverso incontri individuali di orientamento e verranno trattati temi quali:

la valutazione del percorso formativo e lavorativo, la stesura di un progetto professionale e formativo personalizzato alla luce delle pregresse esperienze.

L'acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie capacità e competenze.

La definizione degli obietti professionali.

La revisione (o la stesura) di un curriculum efficace e della lettera di presentazione.

Un supporto personalizzato nella realizzazione di un piano d'azione per la ricerca di lavoro.

Un affiancamento nella ricerca e consultazione di offerte di lavoro e ricerca autonoma di aziende.

Una revisione periodica dell’andamento delle attività pianificate.

Come accedere al servizio

Il servizio è gratuito e si attiva su appuntamento. Per prenotare è necessario inviare una mail a informagiovani@comune.padova.it, specificando nome, cognome, età e una breve descrizione della richiesta.

Come leggiamo sul sito di Progetto Giovani, l’iniziativa, realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è parte di Energie, un progetto dell’ufficio Progetto Giovani per riconsiderare quanto attivato durante la quarantena come risorsa per la trasformazione di modelli esistenti e la costruzione di un nuovo paradigma online e on site.