Costretti a stare lontani da una malattia, Blady torna a casa dal proprietario

La storia aveva fatto commuovere tutti i residenti di Albignasego. L'uomo era stato costretto a dare in affidamento il suo cagnolino (unico affetto rimastogli) per ricoverarsi urgentemente in ospedale. Dopo due mesi oggi un agente della polizia locale lo ha riportato nella sua "tana"

La storia del cagnolino Blady aveva commosso tutti i padovani e i residenti di Albignasego. A luglio il suo proprietario, che abita ad Albignasego, era stato costretto ad allontanarsi dal suo unico affetto per ricoverarsi urgentemente in ospedale. Adesso, a più di due mesi di distanza è guarito e ha potuto riabbracciare il suo cane, che nel frattempo era stato accudito da una volontaria dell’associazione Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali). In questi giorni l'uomo è rientrato nella propria abitazione, dopo un lungo ricovero, e lunedì gli agenti della polizia locale gli hanno riconsegnato il suo cagnolino Blady. Data la salute ancora precaria del suo proprietario, l’ufficio dei Servizi sociali comunali ha incaricato una signora di fare da dog sitter al cagnolino, portandolo a passeggiare tre volte al giorno. «Anche questo è un ulteriore bel risvolto di questa storia a lieto fine» commenta il sindaco Filippo Giacinti, «in quanto la signora è priva di occupazione e grazie a questo avrà la possibilità di lavorare per tre mesi tramite il progetto Ria (reddito di inclusione attiva), sovvenzionato con fondi statali.