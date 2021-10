Nonna Norma compie 100 anni, grande festa nella rsa di Bovolenta

Ricorrenza davvero speciale nella residenza per anziani “San Gabriele” di Bovolenta. La signora Norma Braghetta ha infatti raggiunto l’invidiabile età di 100 anni e tutti gli operatori e gli ospiti della struttura, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”, si sono riuniti intorno a lei per farle una gran festa. Per l'occasione è stato invitato anche il sindaco Anna Pittarello, che ha omaggiato la neo centenaria con un bel mazzo di fiori. Nonna Norma ha gradito molto il gesto, mostrandosi entusiasta per l'attenzione ricevuta e a tratti commossa per il traguardo raggiunto.