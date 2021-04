Lavoro: ecco le 30 professioni più richieste nel 2021

Il Covid-19 ha stravolto le nostre vite, lo abbiamo ormai ripetuto all'infinito. L'emergenza sanitaria non ha soltanto modificato molti aspetti che riguardano la nostra quotidianità ma ha anche trasformato in qualche modo i processi riguardanti il mercato del lavoro. Questa rivoluzione già iniziata nel 2020 e che continua imperterrita anche nel 2021 ha incentivato la digitalizzazione grazie al fenomeno dello smart working, tanto che oggi sono sempre più richieste figure professionali altamente specializzate.

L'analisi fatta da Assolavoro all'inizio dell'anno corrente ha messo in evidenza le 30 professioni più richieste in questo particolare periodo storico suddividendole per qualifiche. Per le professioni ad "alta qualifica" troviamo ai primi posti tutti i lavori legati al mondo della medicina: infermieri qualificati, tecnici di laboratorio e medici occupano le prime tre posizioni della Top 10.

Per quanto riguarda invece le professioni a "media qualifica", si posizionano al vertice della classifica gli operatori socio-sanitari, ma anche gli specialisti amministrativi, seguiti dai contabili. Spazio anche a responsabili di negozio e consulenti di vendita. Per quanto riguarda infine il mondo della "bassa qualifica", la domanda si concentra soprattutto su operai metalmeccanici specializzati. Ecco le tre classifiche complete direttamente dal sito theitaliantimes.it.

Le professioni ad 'elevata qualifica' più richieste nel 2021: la top 10

Le professioni a 'media qualifica' più richieste nel 2021: la top 10

Operai: la top 10 delle figure più richieste nel 2021

