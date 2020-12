Nuove opportunità per i disoccupati over 30: il Veneto punta sulle Work Experience

Nei giorni scorsi sono partiti i progetti Work Experience finanziati dalla Regione Veneto.

Si tratta di percorsi formativi rivolti a disoccupati over 30 ai quali viene data la possibilità di aggiornare e rafforzare le proprie competenze per potersi reinserire nel mondo del lavoro.

L'ELENCO DEI PROGETTI

I percorsi hanno una durata massima di 10 mesi e comprendono ore di orientamento, attività di formazione e un periodo di tirocinio in azienda da 2 a 6 mesi, da svolgersi in Veneto oppure in altre regioni italiane o Paesi dell'Unione europea.

Tre le tipologie attivate:

per l’ingresso nella professione (120-200 ore di formazione);

per l’approfondimento delle competenze di una professione (40-120 ore di formazione);

work experience per la specializzazione (24-80 ore di formazione).

Per i tirocinanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un'indennità di partecipazione pari a 3 euro l'ora.

Trovare lavoro dopo i 30 non è quindi un affare per pochi e soprattutto non è impossibile. Sempre più realtà infatti avviano progetti, piuttosto che percorsi formativi o opportunità di lavoro mirate proprio a questa fascia d'età. Uno su tutti è l'apprendistato professionalizzante senza limiti di età, chiamato anche apprendistato «Over 30»; un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha come scopo la qualificazione o riqualificazione di lavoratori disoccupati.

Una soluzione che mette l'over30 nelle condizioni di rientrare nel mercato del lavoro attraverso una formula contrattuale a tempo indeterminato, seguire un percorso formativo incentrato nello sviluppo delle tue competenze professionali e costruire la tua professionalità in base ai cambiamenti tecnologici e ai bisogni reali delle aziende.

Un'opportunità che viene da Adecco e che diventa strumento strategico per il lavoratore, che acquisisce competenze professionali richieste dalle aziende e aumenta la sua occupabilità. Per maggiori info basta accedere a questo link.