Il futuro della logistica è green

Ogni giorno in Italia vengono movimentate tonnellate di merci. Il trasporto avviene su gomma o su rotaia. Dietro a ogni prodotto c’è un complesso sistema logistico che parte da lontano e che movimenta treni, tir e camion: l’ interporto.Si tratta di una piattaforma logistica intermodale che garantisce lo spostamento di grandi volumi di merci da una località ad un'altra, grazie a infrastrutture specializzate che integrano trasporto ferroviario e stradale.

Intermodalità, automazione, tecnologia e sostenibilità sono i valori di Interporto Padova.

Uno dei terminal più avanzati del nostro Paese che supporta le aziende in tutta Europa in un’ottica di salvaguardia del territorio, a basso impatto ambientale.

Interporto Padova con i suoi 50 anni di storia, è oggi il centro di eccellenza per l‘intermodalità e la logistica in chiave green.