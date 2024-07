Migliorare la qualità delle nostre abitazioni: un impegno quotidiano

La manutenzione della casa è essenziale per mantenere lo stabile in piena e perfetta efficienza, non solo da un punto di vista commerciale, ma anche ambientale.

Proprio seguendo questo obiettivo che l'Ater di Padova, società che gestisce la residenzialità pubblica nella provincia, dimostra un impegno costante nel migliorare la qualità della vita degli inquilini. Investendo risorse considerevoli nella manutenzione ordinaria, l'ente risponde alle numerose segnalazioni che riceve quotidianamente. Ogni giorno, decine di chiamate vengono gestite e smistate alle ditte incaricate per il pronto intervento, a seconda dell'urgenza. Ater Padova amministra circa 9.000 alloggi, sia di proprietà che in gestione dai Comuni, servendo una vasta platea di circa 22.000 inquilini.

"Siamo in prima linea per dare risposte agli utenti", afferma Tiberio Businaro.

Il presidente di Ater Padova, sottolinea l'importanza del contributo dei loro uffici nel monitorare lo stato del patrimonio immobiliare e fornire soluzioni efficaci e tempestive.

Investimenti significativi per la manutenzione

Le cifre investite annualmente da Ater Padova sono notevoli, traducendo l'impegno dell'azienda in azioni capillari. Per il 2024, l'ente ha destinato 3 milioni di euro alla manutenzione ordinaria, straordinaria e al pronto intervento. Solo nei primi sei mesi dell'anno, sono stati eseguiti 1181 ordinativi di intervento sugli alloggi di proprietà dell'azienda, con un totale di 2273 interventi nel 2023. Una voce di spesa significativa riguarda la manutenzione delle caldaie: nei primi sei mesi del 2024, sono state sostituite 101 caldaie, per un valore di 340mila euro. Nel 2023, le caldaie sostituite sono state 163, con una spesa totale di 570mila euro, oltre alle circa 1000 caldaie installate grazie al Superbonus 110%. Queste cifre dimostrano l'impegno dell'azienda nel garantire il comfort e la sicurezza degli inquilini.

Progetti futuri e continui investimenti

Ater Padova non si ferma e continua a sviluppare progetti importanti per l'edilizia residenziale pubblica. Tutti i cantieri legati al Superbonus 110% sono stati completati con successo, e ora l'azienda è focalizzata sui progetti legati al PNRR e al PINQUA.

"I nostri uffici stanno lavorando per intercettare quante più risorse possibili", conclude Businaro, "in un'ottica di continuo miglioramento del patrimonio immobiliare di nostra proprietà".

Questa programmazione e pianificazione permettono ad Ater Padova di affrontare con maggiore efficacia le emergenze, garantendo un servizio sempre più efficiente e tempestivo.

Proprio per questa ragione vi invitiamo a seguire l'evoluzione di questi progetti e di usufruire delle opportunità offerte da un ente sempre più orientato al miglioramento della qualità della vita e delle abitazioni