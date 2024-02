Padova si prepara per un futuro di mobilità sostenibile e intelligente

Padova, città ricca di cultura e storia, si appresta a un significativo cambiamento nel suo sistema di mobilità urbana. Due nuove linee tranviarie, la Sir2 e la Sir3, integrate con quella già esistente, daranno vita al sistema SMART: una grande trasformazione, un progetto ambizioso che mira a rivoluzionare e migliorare gli spostamenti all'interno della città, riducendo l'inquinamento.

L'Assessore Andrea Ragona sottolinea l'importanza di questo rinnovamento per il futuro della città, non solo in termini di mobilità sostenibile, ma anche di efficienza e intelligenza nei trasporti. Il tram diventerà un mezzo fondamentale per raggiungere tutti i luoghi strategici della città, oggi meno collegati. Sulle tre direttrici del sistema SMART, correranno 8 linee di trasporto che uniranno i quartieri di Padova e i comuni limitrofi, creando una sorta di metropolitana di superficie, con una capacità di trasporto notevolmente migliorata. Un'opera di tale portata comporta una grandissima trasformazione della città, che porta inevitabilmente con sé dei disagi. Grazie a un grande coordinamento che coinvolge centinaia di persone, si stanno organizzando tutti i cantieri in modo da limitare al massimo gli inconvenienti per i cittadini. Non solo, l'amministrazione ha scelto di supportare anche tutte le attività commerciali coinvolte dai lavori, per le quali sarà possibile ottenere una riduzione del canone per la pubblicità.

Le aziende coinvolte nella realizzazione delle nuove linee tranviarie sono molte, e stanno lavorando simultaneamente e in grande sinergia per la realizzazione di questa rete, che al termine dei lavori sarà di quasi 35 chilometri. Un grande impegno da parte di tutti per un obiettivo comune, quello di una Padova più sostenibile, con una rete di trasporto pubblico capillare ed efficiente, una Padova più europea.

Oggi si iniziano a vedere i primi tratti completati della linea Sir3, ovvero quella che unirà la stazione ferroviaria con il quartiere di Voltabarozzo, per la quale oltre un terzo dei lavori è già in corso. Presto inizieranno anche i lavori per la linea Sir2, che unirà la città da ovest a est, da Rubano a Vigonza. Lo slogan che si trova in tutti i cantieri è "Il tram ridisegna la città", un messaggio che indica l'entusiasmo per l'innovativo progetto di trasformazione urbana, ma che racconta anche la grande trasformazione che interesserà Padova nei prossimi anni. Non solo tram, ma oltre 640 milioni di investimenti grazie al PNRR che cambieranno il modo di muoversi e aumenteranno la qualità della vita di tutti i cittadini e le cittadine.