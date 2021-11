25 novembre. Un'iniziativa per stare a fianco alle donne vittime di violenza

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 Novembre 2021, sono molteplici le iniziative volte a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. Tale ricorrenza è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e parte da un’affermazione semplice ma molto spesso dimenticata: la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

Anche le manifestazioni artistiche sono spesso in prima linea per ricordare questa giornata. Tra queste c’è “Trip”, mostra fotografica di Gruppo Polis, il cui nome può essere tradotto con “viaggio” ma anche “inciampo”. Autrice delle fotografie è la dottoressa Debora Leardini, psicologa e psicoterapeuta con la passione per la fotografia, che ha narrato tramite i suoi scatti i momenti più importanti del percorso di recupero di donne vittime di violenza e stalking.

Trip, una storia di donne in quattro tempi

La mostra sostenuta da Tigotà è in programma nel chiostro superiore di Palazzo Moroni a Padova dal 24 novembre al 17 dicembre ed è considerata “una storia di donne in quattro tempi”: ogni fase rappresenta infatti una tappa dell’elaborazione della violenza subita. “Un processo che inizia con il non sentirsi più a casa dentro il proprio corpo, prosegue con la scissione emotiva e la consapevolezza dell’abuso subìto, per intraprendere poi il viaggio di trasformazione con altre donne e condividerne il peso, fino al racconto del recupero e della convivenza con le fragilità che l’esperienza ha provocato”, ha raccontato Debora Leardini.

Gruppo Polis riunisce quattro Cooperative di Padova e dal 1985 lavora per il reinserimento sociale e il benessere di persone che vivono in contesti di fragilità a cominciare dalle donne vittime di violenza.

Tigotà sostiene la mostra

Uno dei 22 scatti presenti in “Trip” è stato scelto dal brand Tigotà, che ha finanziato la mostra e da diversi anni sostiene le iniziative di Gruppo Polis, per un’importante operazione di sensibilizzazione a livello nazionale. Nella settimana del 25 novembre, su tutte le vetrine degli oltre 650 negozi Tigotà saranno presenti dei manifesti che invitano le donne in difficoltà a chiedere aiuto e sostegno: ci sarà il 1522, numero antiviolenza attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e un qr code che permette di collegarsi direttamente alla chat dove operano operatrici specializzate sette giorni su sette, 24 ore su 24.

L’obiettivo è quello di poter aiutare, grazie a questa iniziativa, anche solo una donna in difficoltà e poter fornire un aiuto concreto.

Tigotà, da sempre vicina all’universo femminile

“Vogliamo dare un segnale e, se possibile, aiutare le donne che vivono situazioni di difficoltà e non trovano la forza di denunciare. A loro vogliamo dire che non sono sole” spiega l’amministratore delegato di Tigotà Stefania Casonato. “L’azienda ha sempre posto tra i suoi valori il sostegno alle persone in difficoltà. Con noi lavorano più di 4350 collaboratrici, l’85% sul totale del personale dipendente. Ma questo non è l’unico aspetto che fa di Tigotà un’azienda vicina all’universo femminile. Nei confronti delle persone vittime di violenza di genere Tigotà fornisce uno sportello di ascolto aziendale unitamente a diverse misure di tutela: le richieste di aspettativa vengono validate nel più breve tempo possibile e c'è la possibilità di richiedere il trasferimento presso una diversa filiale del gruppo al fine di offrire maggiore protezione alla vittima. Inoltre, in caso di malattia derivante dalle conseguenze di violenze di genere, il periodo di conservazione del posto di lavoro è stato esteso a 240 giorni, rispetto ai 180 previsti dalla legge”.

Una bella dimostrazione di rispetto dei diritti dell’individuo in un periodo ancora funestato di episodi che non vorremmo continuare a sentire.