Ecco come Padova è sempre più una smart city

Una Padova proiettata al futuro, a misura d'uomo e sostenibile. È questa la nuova veste alla quale la città sta puntando, partendo proprio dalla mobilità. Non solo servizi pubblici potenziati, ma mezzi in condivisione, piste ciclabili e aree pedonali per un nuovo modo di spostarsi in città. In altre parola una smart city, ovvero una città intelligente capace di offrire servizi invisibili, come può essere il Wi-fi gratuito e diffuso, e altri più tangibili, come può esserlo un'app unica che permetta di usufruire dei vari servizi presenti in città, siano il pagamento del parcheggio o la ricarica elettrica di un mezzo privato.

È in questo contesto che si inserisce il concetto di MaaS (Mobility as a Service), una nuova idea di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all’utente finale attraverso un unico canale digitale. Questi servizi operano attraverso piattaforme digitali di intermediazione che abilitano diverse funzionalità capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le esigenze di mobilità. Tra le città che stanno sperimentando questo nuovo concetto di mobilità, c'è sicuramente Milano, che si attesta come la prima città italiana per intensità di sharing mobility; ma sono molte le realtà che stanno seguendo questo esempio, partendo proprio da Padova.

Qualche esempio? Oggi con l'app Telepass Pay è possibile parcheggiare sulle strisce blu e nei parcheggi convenzionati, e in caso di necessità prenotare un taxi pagando comodamente la corsa sempre tramite app. Il Comune di Padova ha inoltre lanciato l'app di Aps Holding EasyPadova, che permette di verificare in tempo reale la disponibilità di parcheggi in città pagando comodamente la sosta via cellulare.

La mobilità sostenibile a Padova, tutti i servizi attivi

Premiata con la bandiera gialla dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) per la terza volta consecutiva, la città del Santo continua il proprio lavoro per diventare una città a misura di bicicletta. Il Comune ha infatti da poco presentato un nuovo progetto, denominato “Nuove ciclabili casa-lavoro”, che prevede un investimento di 387mila euro e la realizzazione di una serie di piccoli tratti di itinerari pedonali e ciclabili e il miglioramento del percorso esistente, che collega la rete ciclistica già disponibile con la zona industriale.

La mobilità as a service prevede inoltre la possibilità di noleggiare i mezzi più consoni alle proprie esigenze, passando dal mezzo privato ad uno a noleggio. In città sono operativi i servizi di bike sharing Goodbike Padova che permette la distribuzione automatica di biciclette pubbliche da stallo a stallo. Inoltre è attivo un servizio di bike sharing a flusso libero con la possibilità quindi di usare la bicicletta senza l'obbligo di riportarla nelle stazioni prestabilite di sosta. Il servizio conta 700 biciclette "Lite" e 50 biciclette a pedalata assistita "eBike", disponibili 24 ore su 24. Infine è già operativo il servizio di monopattini in sharing a flusso libero, che arriveranno ad un totale di un migliaio di monopattini elettrici. Ma di elettrico – o ibrido – c'è anche il servizio di car sharing che, oltre ai vantaggi economici, permette di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu della città e di accedere alla zona a traffico limitato, nonché di circolare nelle giornate di blocco del traffico o di limitazione della circolazione dei veicoli.

Con oltre 6.500 imprese di servizi innovativi e tecnologici nell’area urbana (engineering e informatica, ricerca e sviluppo, comunicazione e marketing, tlc), Padova detiene un primato indiscusso nei servizi ad alto valore aggiunto, che ne fanno l'epicentro veneto (22,8 per cento del totale). Un comparto che genera l'11,2 per cento della ricchezza provinciale e che candida a trasformare Padova in una città intelligente, connessa e sostenibile nel confronto internazionale.