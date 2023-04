Pasqua: 4 idee fai da te per decorare casa

La Pasqua è sinonimo di rinascita e cadendo la prima domenica dopo l'equinozio di primavera porta con sé un invito alla positività e a liberarsi dal grigiore dell’inverno. Questo si rispecchia anche nella voglia di arredare la nostra casa con alcuni elementi tipici di questa Festività che trasmettono pace, serenità e allegria.

1) I coniglietti

I coniglietti sono immancabili nel periodo di Pasqua. Le versioni sono tante da quelli in ceramica, a quelli in legno, fino al fai da te in feltro o origami: l’importante è metterli in ogni angolo della casa. Sulla credenza o appesi alla finestra riusciranno a creare il clima pasquale e regalare un tocco di allegria all’appartamento.

2) Uova decorate

Il grande classico di Pasqua. Gli amanti del découpage potranno dipingere e decorare con adesivi uova in polistirolo o in legno che richiamino le tinte della casa. Se invece volete dividere questo passatempo in compagnia dei più piccoli e avere decorazioni total green potete decorare le uova vere di gallina utilizzando colori 100% naturali.

3) L'albero di Pasqua

Potete decorare un albero anche a Pasqua, non soltanto a Natale. Per realizzarlo è meglio scegliere dei rami secchi che non deperiranno e si possono preparare in anticipo per sistemarli all'interno di un vaso. Possono rimanere naturali, colorati, per dare un tocco d’allegria o bianchi, se amate quel tocco un po’ classico e chic. L’importante è scegliere decorazioni non troppo pesanti come uova decorate, fiocchi o coniglietti realizzati in feltro. Per riempire la stanza di colore e luce potete aggiungere dei glitter o delle luci a Led.

4) Il centrotavola di Pasqua

Il centrotavola è la decorazione principale della tavola pasquale. Potete scegliere varie decorazioni in base ai vostri gusti, come ad esempio realizzarlo con una piccola ghirlanda con i fiori freschi del vostro giardino sui toni del bianco o mettere al centro una candela colorata o, per una versione della vostra tavola particolarmente raffinata, posizionarlo all’interno di un cestino delle foglie fresche con al centro delle uova di cioccolato.

Potete usare un vaso trasparente in cui mettere dei fiori sulle tonalità pastello e delle uova colorate che riprendano i toni dei fiori o, se volete far felici i vostri bambini, potete utilizzare un cestino con all’esterno coniglietti e pulcini e all’interno sistemare uova di cioccolato e caramelle da mangiare insieme a pranzo terminato.

