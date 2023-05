A Padova avanza il piano di efficientamento energetico grazie al Superbonus 110%, interventi su più 1300 alloggi

Efficientamento energetico e sistemazione di 57 fabbricati sfruttando le opportunità e gli strumenti offerti dal Superbonus 110%. E’ il piano che Ater Padova ha avviato sul territorio comunale e in tutta la provincia.

I numeri sono chiari e testimoniano lo sforzo fatto dall’azienda regionale che si occupa di edilizia residenziale pubblica: si tratta di 1297 alloggi di proprietà per un investimento che ha un controvalore in termini di lavori pari a 122 milioni di euro.

A questo dato vanno poi aggiunti gli interventi che verranno effettuati su 58 edifici Erp di proprietà del Comune di Padova, per un importo pari a 20 milioni di euro, operazione che vede Ater affiancare l’amministrazione e Hse, società che fa capo al gruppo AcegasAps, e quelli su 10 edifici di proprietà del Comune di Este per un controvalore di 5 milioni di euro.

Gli uffici dell’azienda hanno dunque lavorato senza sosta per intercettare risorse importanti che permetteranno di cambiare il volto di molti edifici a Padova, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Camposampiero, Limena, Cittadella, Piove di Sacco, Conselve, Este, Monselice e Montagnana.

“Come ente pubblico abbiamo immediatamente sfruttato le opportunità offerte dal Superbonus 110% -dichiara il Presidente dell’ATER di Padova, Tiberio Businaro - l’avvio dei cantieri rappresenta il concreto e tangibile risultato del lavoro svolto dall’azienda che sta centrando gli obiettivi fissati con il direttore Marco Belinello e i membri del Consiglio di Amministrazione Gregorio Cavalla e Leonardo Villani”.

I lavori prevedono l’isolamento termico a cappotto dell’edificio, la sostituzione degli infissi, della caldaia e l’eventuale installazione dell’impianto fotovoltaico.

Interventi che garantiranno un risparmio energetico annuo che è stato calcolato essere di circa il 30% per famiglia.

“La qualità dell’abitare è un concetto strettamente legato alla riqualificazione degli edifici e alla loro efficienza energetica – spiega Businaro - in un’ottica di miglioramento è necessario considerare non solo l’aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economico. Infatti, interventi come quelli che sta portando avanti l’azienda non solo contribuiscono a ridurre le spese familiari ma migliorano anche il benessere delle persone che ci vivono”.

L’ente è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni per garantire servizi sempre più moderni ai propri inquilini.

“La squadra di Ater Padova – conferma Tiberio Businaro – ha capito subito che il Superbonus 110% poteva rappresentare un’importante possibilità di finanziamento per interventi che garantiscono una maggiore efficienza e soprattutto fanno guadagnare valore agli immobili di proprietà. E’ stata una corsa contro il tempo e abbiamo lottato anche contro le incertezze, ma alla fine è stato centrato un obiettivo di grande importanza. E’ un motivo di vanto e per questo voglio ringraziare tutti i collaboratori che hanno lavorato senza sosta e con grande determinazione”.

I cantieri stanno via via partendo e, sugli immobili da efficientare, sono già state montate le impalcature.

“In alcuni casi – conclude Businaro – i lavori però sono stati ultimati e il risultato raggiunto è sotto gli occhi di tutti”.