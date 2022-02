Quando l'elettrico vive in città: a Padova il primo City Store d'Europa

Si trova in via Niccolò Tommaseo 80 ed è stato inaugurato ufficialmente giovedì 17 febbraio. Parole d'ordine: sostenibilità e tecnologia

È a Padova il primo City Store d'europa: un format completamente inedito che è stato inaugurato nel cuore della città patavina, precisamente in via Niccolò Tommaseo 80. Il salone espositivo si estende su un'area di oltre 800 metri quadri: offre alla clientela diverse zone relax, un intero spazio dedicato alla consegna della vettura acquistata e l'installazione di pannelli digitali con i quali personalizzare la propria auto.

Un City Store che guarda alla tecnologia e alla sostenibilità: a completa disposizione dei clienti, sarà inoltre presente un Product Genius, che fornirà informazioni complete e tecniche sui prodotti. Caratterizzato da oltre sette punti di ricarica per vetture ibride ed elettriche, l'innovativo salone vuole garantire un forte impulso alla mobilità sostenibile.

A crederci fortemente in questo progetto è Superauto S.p.a., concessionaria a marchio Volksvagen sorta a Padova nel 1976, da oltre cinquant'anni è capitanata dal presidente Piero Ceccato. Leader in città per quanto riguarda la mobilità elettrica grazie all'offerta di modelli automobilistici sempre all'avanguardia, oggi l'azienda è gestita dalla seconda generazione – precisamente da Sara e Giulia Ceccato e dalle loro rispettive famiglie – e conta più di ottantacinque collaboratori.

Con le sue cinque sedi distribuite in tutto il territorio patavino (tre a Padova, una a Mestrino e un'altra a Carmignano di Brenta), Superauto rappresenta i marchi dei gruppi Volksvagen e Škoda. Superauto ospita anche il nuovo modello di casa Volksvagen, il Suv compatto Taigo, dotato di fari full Led di serie, strumentazione interamente digitale, guida assistita Travel Assist e sistemi infotainment di ultima generazione. Presso il City Store sarà possibile vederlo e provarlo con un test drive su strada.