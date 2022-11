Crisi economica ed emergenza climatica: il nuovo modo di guidare pensando all’ambiente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pensare all’ambiente e all’emergenza climatica in modo responsabile ma in un contesto di crisi economica generale. Con l’obiettivo di andare incontro alle tasche dei cittadini e al clima nasce l’accordo tra la concessionaria Superauto S.p.A. e l’Azienda Liquimet S.r.l.



In questo momento storico le oscillazioni dei prezzi di energia sono un deterrente per l’acquisto di un'auto. L’operazione con Liquimet S.r.l permette di dare sicurezza e tranquillità agli automobilisti. Focus del patto stipulato tra le due aziende è incentivare l’acquisto delle vetture a metano. Nel dettaglio l’accordo prevede che chi acquista una vettura nuova o usata da Superauto S.p.A. nelle sedi a Padova, Mestrino e Carmignano di Brenta, avrà il prezzo del rifornimento presso la Liquimet S.r.l al costo fisso di €1,89/Kg per un anno.

Per agevolare il tutto i Clienti che sceglieranno di affidarsi a questa iniziativa troveranno un distributore moderno, accogliente e semplicissimo da utilizzare, anche in modalità self-service aperto h24.

I vantaggi di un’auto a metano sono molteplici, dall’agevolazione del bollo auto scontato del 75%, fino alla possibilità di circolare nel centro città evitando le limitazioni per le vetture non ecologiche. Inoltre, le auto a metano godono di ottime prestazioni. Si possono parcheggiare anche nei sotterranei perché molto sicure. Da un punto di vista di efficienza il confronto con una motorizzazione a benzina è ottimo: servono infatti 1,5 litro di benzina per compararlo ad 1 chilogrammo di metano.

L’accordo tra Superauto S.p.A. e Liquimet S.r.l. è il primo in Italia, a supporto del metano che coniuga ecologia e risparmio per il Cliente.

Le concessionarie Superauto S.p.a. si trovano:

PADOVA - VOLKSWAGEN

Via C. Goldoni, 12 - 35131 Padova (PD)

PADOVA - ŠKODA

Via G.B. Ricci, 4 - 35131 Padova (PD)

MESTRINO (PADOVA)

Via M. Polo, 2 - 35035 Mestrino (PD)

PADOVA - CITY STORE VOLKSWAGEN

Via N. Tommaseo, 80 - 35131 Padova (PD)

CARMIGNANO DI BRENTA

Via Postumia, 6 – 35010 Carmignano Di Brenta (PD)