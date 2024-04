Riscaldamento green, il futuro è oggi: scopri gli incentivi del Conto Termico 2.0

L'efficienza energetica in ambito domestico non è più solo un'opzione, ma una vera e propria necessità per il risparmio in bolletta e la tutela dell'ambiente.

È con questa consapevolezza che il Governo ha introdotto nel 2016 il Conto Termico 2.0, un piano di incentivi volto a promuovere l'adozione di impianti di riscaldamento ad alta efficienza e a ridotto impatto ambientale.

Questo programma, potenziato rispetto alla precedente versione, amplia notevolmente la platea dei beneficiari estendendo l'accesso anche a società in house, cooperative e imprese titolari di reddito. Inoltre, introduce una serie di novità come la possibilità di incentivare impianti di potenza elevata e procedure semplificate per l'approvazione di apparecchi presenti nel catalogo GSE.

Il Conto Termico 2.0 apre le porte a una nuova era del riscaldamento domestico, più efficiente, conveniente e sostenibile

Ma a cosa servono concretamente questi incentivi?

Il Conto Termico 2.0 eroga contributi fino al 65% delle spese sostenute da privati, condomìni e aziende che decidono di sostituire i vecchi impianti con soluzioni ad alta efficienza energetica.

Uno dei vantaggi offerti da questa iniziativa è la possibilità per il cliente di accedere direttamente agli incentivi statali tramite lo "Sconto Termico". Grazie a questa formula, il contributo può essere attivato e scalato direttamente in fattura dalle aziende fornitrici che effettuano l'installazione dei nuovi impianti.

In questo modo, il cliente finale beneficia di uno sconto immediato, pagando solamente la quota residua non coperta dall'incentivo governativo. Oltre ai vantaggi economici, questa iniziativa persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e l'impatto ambientale del riscaldamento domestico, incentivando il passaggio a fonti energetiche rinnovabili e una gestione più responsabile ed efficiente delle risorse. Un circolo virtuoso che premia il portafoglio delle famiglie e la salvaguardia del pianeta.

Climanet: a Padova il partner ideale per la climatizzazione green

Da oltre 30 anni Climanet si pone come leader di riferimento in questo settore: questa solida esperienza si traduce in un'assistenza completa al cliente in ogni fase, dallo studio delle reali necessità abitative alla progettazione dell'impianto più adatto, fino all'installazione eseguita da tecnici specializzati.

Il vasto catalogo di Climanet comprende pompe di calore aria aria ed aria acqua, caldaie a condensazione, impianti solari termici per la produzione di acqua calda, fotovoltaico, impianti di riscaldamento radiante oltre a soluzioni ibride ed innovative come gli scaldacqua a pompa di calore per sostituire i vecchi boiler elettrici; tutte proposte studiate per massimizzare l'efficienza energetica e il risparmio in bolletta, godendo al contempo degli incentivi statali, con la possibilità per il cliente finale di ricevere uno sconto immediato in fattura e pagare solo l'importo residuo.

L'offerta di Climanet però non si limita solo agli impianti incentivati dal Conto Termico 2.0: l'azienda propone una vasta gamma di soluzioni per la climatizzazione residenziale e commerciale, che comprendono le tecnologie più all'avanguardia di brand leader come Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung, Toshiba, Toyotomi, Olimpia splendid e molti altri. Per il riscaldamento domestico, Climanet vanta un'approfondita competenza nell'installazione di impianti a pavimento radianti, termostufe a pellet e sistemi ibridi che combinano il meglio delle diverse tecnologie. Un'ampia scelta di opzioni studiate per soddisfare ogni esigenza abitativa ed energetica.

A Padova, Climanet si conferma come partner ideale per chiunque voglia abbracciare la rivoluzione del risparmio energetico e della tutela ambientale fra le proprie mura domestiche.

