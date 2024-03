Škoda 2024: Cinque nuove vetture nella scuderia della casa ceca

Il 2024 si prospetta come un anno decisivo per la casa automobilistica ceca. L'importante novità è che nel corso di quest'anno verranno introdotte sul mercato cinque nuove vetture. Ciò include due modelli completamente nuovi e tre aggiornamenti che abbracciano la cura per il design estetico e l'attenzione per gli interni. Questi rinnovamenti riguarderanno i modelli: Superb, Kodiaq, Kamiq, Scala e Octavia.

La sede Superauto di Padova è concessionaria Škoda dal 1992 e ha consolidato la sua identità con passione e dedizione. Il cliente si trova al centro di ogni progetto, ricevendo attenzioni personalizzate e consulenze mirate. Il team di Superauto si distingue per avere consulenti di vendita che sono anche consulenti di mobilità, i quali dimostrano l'impegno nel creare esperienze uniche per ogni cliente.

"Non solo nuovo ma anche usato" è lo slogan innovativo alla base del nuovo brand Škoda Plus, introdotto nel 2023. L’offerta comprende vetture usate selezionate, garantite ufficialmente con garanzie valide in tutta Europa e sottoposte a ben 110 controlli ufficiali. Alla base di questo concept c’è la volontà di offrire vetture usate, ma molto vicine al nuovo, mantenendo l'impegno di Superauto per assicurare la fiducia del cliente.

La presentazione della Fabia Young Edition cattura l'attenzione dei neopatentati, e non solo, grazie alle proprie caratteristiche estetiche accattivanti e a una gamma di elementi di sicurezza, rendendola così ideale per le famiglie.

Superauto evidenzia anche il suo impegno nel fornire un servizio completo. Oltre ad offrire vetture nuove e usate, l'officina di Superauto è un punto di forza. Tecnici qualificati, macchinari di ultima generazione, servizi di carrozzeria e gommista sono a disposizione dei clienti, garantendo una copertura completa per la manutenzione delle auto Škoda.

Da oltre tre decenni, l'impegno costante nel fornire esperienze eccezionali ai propri consumatori rappresenta il prestigio del brand Škoda, sempre proiettato al fianco di ogni cliente. Superauto rappresenta un fiore all’occhiello per il panorama automobilistico della provincia di Padova.

Per informazioni e contatti: Superauto Škoda si trova in

Via G.B. Ricci, 4 a Padova (Vendita e Centro autorizzato di Assistenza);

Via Marco Polo, 2 a Mestrino (Centro autorizzato di Assistenza e carrozzeria).