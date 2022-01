Basket, stop per Covid a tutti i campionati in regione

Il Consiglio Direttivo Regionale, riunitosi martedi? 11 gennaio per valutare l’evoluzione della situazione sanitaria, sentiti i Presidenti e Delegati provinciali, in considerazione delle numerose richieste e sollecitazioni pervenute da parte delle societa? e dei tesserati ha deciso per il rinvio di tutte le partite dei campionati Senior fino al 30 gennaio compreso ed il rinvio delle gare dei campionati giovanili Eccellenza maschile ed Elite femminile fino al 30 gennaio. Rinviate anche le gare dei campionati giovanili maschili e femminili di competenza regionale fino al 6 febbraio.

Nel periodo di rinvio, non saranno autorizzate partite amichevoli o allenamenti congiunti. Le gare dei campionati senior, Eccellenza maschile ed Elite femminile si potranno disputare a partire dal 31 gennaio, mentre quelle dei campionati giovanili dal 7 febbraio. Alla luce di queste decisioni, viene rinviata anche la ripresa dell’attivita? dei Tornei Minibasket fino al 6 febbraio compreso.