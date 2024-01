Un'azienda padovana efficienta 39 edifici di proprietà con il Superbonus 110%

L'efficientamento energetico e la riqualificazione degli alloggi, insieme al conseguente miglioramento delle condizioni di abitabilità e la prospettiva di ridurre i costi delle bollette energetiche, sono risultati tangibili grazie all'operazione messa in atto da Ater Padova attraverso l'utilizzo del Superbonus 110%.

Un esempio di come la norma, che pur ha raccolto critiche nel corso del tempo, se sfruttata con intelligenza e rigore poteva portare benefici concreti.

I tempi dei lavori

Gli uffici dell’azienda hanno dunque lavorato senza sosta per intercettare risorse importanti e rispettare i tempi, tutto ciò ha permesso di cambiare il volto di molti edifici a Padova, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Camposampiero, Limena, Cittadella, Piove di Sacco, Conselve, Este, Monselice e Rubano.

Tutti i cantieri relativi agli immobili di proprietà di Ater nel capoluogo e in provincia sono stati completati entro la data ultima del 31 dicembre 2023, necessaria per beneficiare delle detrazioni fiscali.

Complessivamente sono stati eseguiti lavori in 39 fabbricati per un totale di 929 alloggi. L’investimento totale è stato di quasi 78 milioni di euro.

I lavori si sono concretizzati nell’isolamento termico a cappotto dell’edificio, il rifacimento del manto di copertura, la sostituzione degli infissi, delle caldaie, e l’eventuale installazione delle tende esterne e dell’impianto fotovoltaico.

Interventi che garantiranno un risparmio energetico annuo che è stato calcolato essere di circa il 30% per famiglia.

Oltre i propri immobili Ater Padova ha dato supporto burocratico e amministrativo per i cantieri negli edifici di proprietà comunale.

“Un ringraziamento doveroso va a tutta la squadra di Ater Padova – precisa Tiberio Businaro, Presidente dell’azienda che si occupa di edilzia residenziale pubblica – grazie alla collaborazione e il coordinamento tra i vari uffici è stato possibile intercettare queste risorse e portare a termine in tempo tutti gli interventi sulle case di nostra proprietà. E’ stata una corsa contro il tempo e abbiamo lottato anche contro le incertezze, ma alla fine è stato centrato un obiettivo di grande importanza”.

L'attenzione alla qualità abitativa

Il consiglio di amministrazione di Ater Padova con i consiglieri Gregorio Cavalla e Leonardo Villani insieme al direttore Marco Belinello ha fornito una risposta concreta in termini di miglioramento della qualità abitativa.

“La qualità dell’abitare – spiega Businaro - è un concetto strettamente legato alla riqualificazione degli edifici e alla loro efficienza, in un’ottica di miglioramento è necessario considerare non solo l’aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economico. Infatti, interventi come quelli che abbiamo portato avanti con l’azienda non solo contribuiscono a ridurre le spese familiari ma migliorano anche il benessere delle persone che ci vivono”.

L’ente, diretta emanazione di Regione Veneto, è impegnato in una costante ricerca di soluzioni per garantire servizi sempre più moderni ai propri inquilini.

“Siamo dispiaciuti di non aver potuto manutentare tutta la nostra edilizia, questo sarebbe stato possibile se fosse continuato il Superbonus 110: avremmo proseguito così con altre gare ma c’è ancora molto da fare – conclude Businaro - sentiamo forte la responsabilità di continuare a dare segnali in termini di offerta di immobili e miglioramento delle condizioni di vita dei nostri inquilini. Per fare ciò però occorre la collaborazione di tutti”.