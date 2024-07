In Umbria d’estate: 5 destinazioni imperdibili tra cultura e natura

Spesso definita il cuore verde d'Italia, l’Umbria è una regione ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Non presenta un accesso diretto al mare ma offre molte opportunità per una vacanza estiva indimenticabile, tra borghi medievali, laghi affascinanti e città d'arte. Senza dimenticare l’aspetto enogastronomico, molto ricercato dai turisti che ogni anno vengono da tutto il mondo in visita in questa regione.

Ecco cinque mete umbre imperdibili da visitare assolutamente quest’estate.

Perugia

Perugia, il capoluogo dell'Umbria, è una città d'arte e cultura che merita assolutamente una visita. Durante l'estate, Perugia ospita l'Umbria Jazz, uno dei festival jazz più importanti d'Europa, che attira musicisti e appassionati da tutto il mondo.

Passeggiando per il centro storico, si possono ammirare la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori e la Cattedrale di San Lorenzo. È la patria del cioccolato: una volta a Perugia, non si può non assaggiare il famoso Perugina.

Assisi

Assisi è celebre in tutto il mondo come città natale di San Francesco, e la sua Basilica di San Francesco è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Durante l'estate, la città si anima con festival e celebrazioni religiose.

Oltre alla basilica, meritano una visita la Basilica di Santa Chiara, il Tempio di Minerva e la Rocca Maggiore, da cui si gode una vista spettacolare sulla valle sottostante.

Lago Trasimeno

Il Lago Trasimeno è il quarto lago più grande d'Italia e una meta ideale per chi cerca relax e attività all'aperto. Le sue sponde offrono spiagge attrezzate dove poter prendere il sole e fare il bagno. È possibile praticare sport acquatici come vela, windsurf e canoa. Da non perdere la visita alle isole del lago, in particolare l'Isola Maggiore, con il suo borgo pittoresco e i resti di una chiesa romanica.

Orvieto

Orvieto, con la sua posizione su una rupe di tufo, è una delle città più affascinanti dell'Umbria. La città è famosa per il suo Duomo, uno dei capolavori dell'architettura gotica italiana, e per il Pozzo di San Patrizio, un'opera di ingegneria straordinaria.

Durante l'estate, Orvieto ospita numerosi eventi culturali e musicali. Le sue strette vie medievali, i ristoranti tipici e le cantine vinicole la rendono una meta perfetta per gli amanti della storia e del buon cibo.

Spoleto

Infine Spoleto, città ricca di storia, famosa per il suo Festival dei Due Mondi, che si tiene ogni estate e che propone ogni anno un programma variegato di opera, danza, musica e teatro. Il centro storico di Spoleto è un labirinto di vicoli e piazze affascinanti, con monumenti come la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Rocca Albornoziana. Da non perdere una passeggiata sul Ponte delle Torri, un antico acquedotto romano che offre viste spettacolari sulla valle.

