Viaggiare in Europa, documenti necessari, diritti e sicurezza: la guida

Il momento delle vacanze è finalmente arrivato e state per mettervi in viaggio per uno dei 27 paesi dell'Unione Europea. Se la vostra meta è il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, Cipro, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussenburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romaniaa, la Slovacchia, la Finlandia o la Svezia trovate una serie di consigli utili, a cura del dipartimento per gli Affari Europei, sui documenti, sui vostri diritti e su quello che potete portare con voi.

Viaggiare in Europa: i consigli utili

1) Documenti

State per partire per il vostro viaggio in Europa. Per prima cosa verificate i documenti. Ricordatevi che se siete cittadini dell'UE avete diritto a viaggiare liberamente nei 27 paesi membri dell'UE e anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, paesi non appartenenti all'UE ma membri dello spazio Schengen e dovete essere muniti di carta d'identità nazionale o di passaporto in corso di validità. I bambini e i minori devono essere in possesso del proprio passaporto o della propria carta d'identità.

Se viaggiate con l'auto la patente di guida, rilasciata da un Paese dell'UE, può essere utilizzata ovunque nell'Unione, ma non potete guidare se avete una patente o un certificato provvisori.

Tenete ben presente che il codice della strada e sicurezza stradale non sono uniformi all'interno dell'UE e ci sono diverse norme nazionali.

Non dimenticate, prima di partire, di portare la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) che viene rilasciata dal Sistema sanitario nazionale del proprio paese di residenza e dà accesso a tutti i trattamenti medici necessari erogati dalla sanità pubblica durante il soggiorno temporaneo in uno degli Stati membri dell'UE, oltre all'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, alle stesse condizioni degli assistiti del paese in cui vi trovate.

Se avete bisogno di un farmaco da prescrizione considerate che una ricetta rilasciata da un medico italiano è valida in tutti i paesi europei. Ricordatevi di chiedere al vostro medico la "ricetta transfrontaliera", utilizzabile in un altro paese dell'UE.

2) Diritti dei viaggiatori

In quanto cittadini europei avete diritto a una serie di diritti se il vostro volo aereo, il vostro treno, il vostro trasporto in autobus o in nave sono stati cancellati o hanno avuto un ritardo.

Per saperne di più potete visitare questo indirizzo o scaricare l'app "I tuoi diritti di passeggero" sul vostro smartphone.

Parlando di diritti e di trasporti le persone con disabilità hanno diritto a servizi di assistenza gratuiti quando si viaggia in aereo, in treno, in autobus o in nave e possono avere diritto a un contrassegno di parcheggio dell'UE.

Come consumatori, invece, tenete presente che quando acquistate beni e servizi in qualunque paese dell'UE avete gli stessi diritti del consumatore in termini di informazioni contrattuali, prezzi e pagamenti, IVA.

Il Centro Europeo dei Consumatori (EEC-Net), presente in ogni Paese UE, è pronto a offrirvi informazioni sui vostri diritti di consumatori. Ricordatevi che quando prenotate una vacanza "tutto compreso" e servizi di viaggio collegati le norme dell'UE vi garantiscono un livello elevato di protezione.

3) Sicurezza

In caso di emergenza ricordatevi che il 112 è valido in tutta Europa e la telefonata, da telefono fisso, cellulare o App, è gratuita. Il servizio multilingue potrà aiutarvi con la traduzione simultanea della chiamata con l'ausilio di un interprete.

Per sapere se nel Paese dove trascorrerete le vacanze ci sono potenziali rischi o precauzioni da prendere potete utilizzare il servizio "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri disponibile anche su app che offre informazioni generali, consigli per la sicurezza, sulla situazione sanitaria, sulla mobilità, sulle cautele da adottare e link utili.

4) Roaming

Negli altri paesi UE non dovrete pagare tariffe aggiuntive per utilizzare il cellulare e potrete usufruire del servizio di roaming senza costi aggiuntivi, utilizzando il cellulare come se foste nel vostro Paese. Potrete effettuare chiamate verso cellulari e rete fissa, inviare messaggi di testo (SMS) e utilizzare i dati (navigazione in rete, musica e video in streaming, ecc.) alle stesse condizioni tariffarie in vigore nel vostro paese di residenza.

Questo vale anche per le chiamate e gli SMS che riceverete quando sarete all'estero. Non dovrete pagare nulla quando siete in streaming anche se l'altra persona usa un operatore diverso.

5) Cosa potete portare con voi

Siete in partenza e dovete sapere cosa potete portare con voi quando vi recate in un altro Paese UE. Potete usare l'euro in 20 paesi dell'UE: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

Le banconote e le monete possono essere utilizzate in tutti i paesi dell'UE che hanno adottato l'euro e in molti dei loro territori d'oltremare, come le isole Azzorre, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, la Guadalupa, la Guyana francese, Madeira, la Martinica, Mayotte, l'isola della Riunione, Saint-Barthélemy e Saint-Pierre e Miquelon. Anche Andorra, il principato di Monaco, San Marino e la città del Vaticano hanno adottato l'euro come moneta nazionale con il consenso dell'UE e diversi paesi e territori, come il Kosovo e il Montenegro.

Spesso in viaggio si evita di portare grandi quantitativi di denaro in contanti, anche perchè e bisogna sempre considerare che prima di mettersi in viaggio bisogna sempre informarsi presso le autorità doganali locali del paese di partenza e di arrivo e degli eventuali paesi di transito su quali siano le norme per spostarsi tra i paesi UE con una somma di denaro contante.

Se intendete entrare o uscire dall'UE con 10.000 euro in contanti (o l'equivalente in altre valute) o con uno o più dei prodotti per un valore di 10 000 euro, dovete dichiararlo alle autorità doganali del paese dell'UE di entrata o uscita utilizzando il modulo UE di dichiarazione di denaro contante .

Per fronteggiare le spese giornaliere si utilizza la carta di credito/debito. I pagamenti effettuati in euro all'interno dell'UE non dovrebbero comportare spese superiori a qualsiasi altro pagamento elettronico dello stesso valore in euro effettuato nel proprio paese di residenza.

Potete viaggiare nell'UE portando con voi prodotti a base di carne o prodotti lattiero-caseari a condizione che siano destinati al consumo personale. Questo vale anche per le piante o i prodotti vegetali, come i fiori, la frutta o la verdura, purché siano stati coltivati in un paese dell'UE e siano esenti da parassiti o da malattie.

Articolo originale