Soluzioni aziendali Volkswagen: innovazione e affidabilità a Padova e dintorni

Offrendo vantaggi commerciali concreti e un servizio di manutenzione e assistenza dedicato, Volkswagen si pone come un partner ideale per le aziende di ogni dimensione, garantendo solidità e innovazione tecnologica nelle sue auto, oltre che un'esperienza di guida e di lavoro impeccabile.

Superauto si è dedicata alla consulenza verso le aziende e le flotte aziendali, offrendo un servizio di assistenza completo e personalizzato. Con un team di specialisti e un ufficio interamente dedicato alla gestione delle flotte, Superauto si impegna a soddisfare le esigenze di ogni cliente, dalla microazienda alla grande impresa.



I clienti possono beneficiare dei migliori standard di qualità e di un trattamento economico vantaggioso, trasparente e privo di sorprese. Il noleggio a lungo termine è una soluzione sempre più richiesta dalle aziende, come ci ricorda Davide Barollo, Responsabile Flotte Volkswagen di Superauto, oltre l'80% delle imprese preferisce questa opzione. Grazie alla consulenza di Superauto, le aziende possono trovare il giusto mix tra chilometri, durata e servizi inclusi nel contratto di noleggio, garantendo una gestione ottimale del proprio parco auto.



La concessionaria Superauto non si limita a offrire semplici veicoli: si impegna a fornire una gamma completa di servizi che vanno oltre il semplice trasporto. Con il noleggio a medio-lungo termine offre numerosi vantaggi, sia dal punto di vista fiscale che della gestione aziendale. Con un focus particolare sulla convenienza economica e sulla flessibilità Grazie a un canone che include tutti i servizi necessari, come l'immatricolazione, l'assicurazione e le manutenzioni, le aziende possono godere della certezza dei costi fin dall'inizio del contratto, senza preoccupazioni aggiuntive.



Superauto si impegna a seguire i propri clienti a 360 gradi, per esempio offrendo la consegna del veicolo direttamente presso l'azienda e fornendo accesso al portale Volkswagen Leasing per una gestione completa e flessibile del contratto. Grazie a Fleet Solution, un sistema esclusivo di noleggio a medio-lungo termine di Volkswagen Leasing, le aziende possono godere di ancora maggiori libertà di scelta e flessibilità nel gestire il proprio parco auto.



