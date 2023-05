Ad Abano in campo il meglio del calcio giovanile internazionale

Dopo la partenza di mercoledì con le tribune dello Stadio Delle Terme gremite di pubblico per assistere alla pirotecnica cerimonia di apertura e alle partite inaugurali, nella giornata di giovedì tutte le 16 squadre hanno disputato la seconda partita del loro girone.

Programma

Il programma di venerdì prevede 8 partite: alle 16.30 allo Stadio delle Terme scenderanno in campo Atalanta e Slavia Praga, alle 17.00 al Comunale di Battaglia Terme si svolgerà Juventus - Udinese, mentre al Comunale di Due Carrare si affronteranno Red Bull Salisburgo e Hellas Verona. Alle 17.30 a Giarre match internazionale tra Dinamo Kiev e Flamengo, mentre a Monterosso si affronteranno Tokyo e Malmö. Due incontri anche alle 18.00: al campo Senza Frontiere di Abano scendono in campo Inter e Bologna, allo Stadio delle Terme ci saranno Lugano e Helsinki. Alle 20.45, allo Stadio delle Terme il big match serale sarà Napoli - Fiorentina.

Finali

Sabato sarà il giorno dei quarti di finale e delle semifinali. Chiuderà la finale di domenica mattina, che assegnerà il Trofeo 2023. Tutte le partite sono ad ingresso gratuito. «Siamo davvero contenti di poter accogliere nel nostro comune 16 tra i top club del mondo, in rappresentanza di 9 nazioni e 3 continenti - afferma entusiasta l’Assessore allo Sport di Abano Terme Francesco Pozza - Dal punto di vista sportivo questo torneo è un’eccellenza in tutta Europa ma per la nostra città è anche un’ottima occasione di visibilità, grazie alla quale riusciamo a far conoscere il nostro territorio e la nostra cultura dell’ospitalità».

Non solo calcio giocato: eventi collaterali e solidarietà

Non solo calcio giocato, ma anche occasione di socializzazione e scambio di esperienze tra ragazzi provenienti da paesi e culture diverse, che potranno vivere un indimenticabile momento di incontro nei valori dello sport. È questo l’imperativo degli organizzatori del Torneo, che hanno previsto anche quest’anno momenti di aggregazione tra ragazzi e addetti ai lavori. Sabato 20 maggio, alle 15.00, è in programma la conferenza “La dimensione internazionale del calcio” presso il Monastero di San Marco a Monteortone, aperta ad appassionati e giovani allenatori che potranno approfittare dell’occasione per approfondire le diverse culture calcistiche nel mondo.