Basket Carrozzina, Studio3A: vittoria sofferta ma meritata a Sassari

Vittoria e terzo posto nel girone. Missione compiuta per la Studio3A Millennium Basket che sabato 27 febbraio 2021, al palasport di casa di Piombino Dese, superando in un finale al cardiopalmo la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari per 61 a 54, in un colpo solo ha superato i sardi nella classifica del girone A del massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina, ha vendicato la sconfitta subita all’andata e ha chiuso la regular season con il buon piazzamento che voleva a tutti i costi, la terza posizione a quattro punti, alle spalle degli inarrivabili campioni d’Italia della S. Stefano e di Giulianova.

La partita

Un risultato, quello maturato nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, che consentirà ai padovani di evitare, nei quarti di finale a eliminazione diretta incrociati con il gruppo B, la prima, a meno di sfaceli Cantù, e di incontrare un’avversaria un po’ meno proibitiva, la seconda, Porto Torres: mercoledì prossimo i due quintetti devono recuperare lo scontro diretto tra di loro, ma per balzare in testa i sardi dovrebbero vincere con 27 punti di scarto (all’andata hanno perso di 26) e per di più fuori casa. La serie inizia già sabato 6 marzo, alle 15, sempre in casa a Piombino Dese, con retour match sabato 13 marzo. Ma al di là del grande sogno di accedere alle semifinali scudetto, questa prima parte del torneo ha dimostrato che la squadra veneta, pur avendo puntato sui giovani, tolta S. Stefano se l’è giocata sempre alla pari con tutte le altre, vincendo due gare e perdendone altrettante ma a testa alta.

Partita sofferta

Sabato però non è stata una passeggiata. La Studio3A è partita forte, nei primi due quarti ha accumulato un vantaggio anche di oltre dieci punti, arrivando all’intervallo lungo a +5, ma poi ha iniziato a sbagliare troppo da sotto canestro ed è diventata una partita punto a punto, con gli ospiti sempre incollati e che addirittura sono passati davanti per la prima volta a tre minuti dalla fine. A quel punto però sono emersi il carattere e la determinazione dei padovani ed è stato anche premiato il coraggio di un soddisfattissimo coach Fabio Castellucci di gettare nella mischia, accanto agli ottimi Bargo, Casagrande, Raourahi (tutti in doppia cifra) e Foffano, anche i giovanissimi Scandolaro, Leita e soprattutto Amine Gamri. Ed è stato proprio quest’ultimo, a meno di due minuti dalla sirena, a mettere dentro con la classe e l’autorevolezza del veterano i canestri del sorpasso decisivo, per un bottino anche personale niente male di dieci punti. “Una vittoria sofferta, ma che i ragazzi hanno strameritato e che ci dà una grande iniezione di fiducia e di morale per il prosieguo della stagione” ha commentato alla fine Castellucci.

Tabellino

STUDIO3A MILLENNUM BASKET – DINAMO LAB BANCO DI SARDEGNA SASSARI 61-54

PARZIALI: 16-12, 14-13 (30-25), 13-16 (43-41), 18-13.

STUDIO3A MILLENNIUM BASKET: Bargo 16, Foffano 7, Rado, Faccioli, Casagrande 14, Scantanburlo, Raourahi 10, Scandolaro, Gamri 10, Gallina, Leita 4, Garavello. All. Castellucci.

DINAMO LAB SASSARI: Magrì, Spanu 5, Pellegrini 2, Carta, De Miranda 13, Caiazzo 12, Fares 8, Quaranta, Villafane 14, Rovatti, Gaias. All. Bisin.

ARBITRI: Penzo e Guerrini.