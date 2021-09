9° Grand Prix memorial Cauzzo al Tc Paola di Piazzola Sul Brenta

Al Tc Patavium la seconda giornata in memoria del compianto Presidente del club, Gianfranco Destro

A Piazzola Sul Brenta si è concluso il 9° Grand Prix Memorial Alessandro Cauzzo presso il Tc Paola. Hanno diretto le competizioni dei 40 giocatori di 3^ e 2^ categoria Enrico Bizzotto e Vladimiro Amato, decretando la vittoria del veneziano Alberto Orso. Partito da favorito il giocatore della Ca’ del Moro non ha deluso le aspettative, andando a concludere in cima la competizione. Dietro di lui il vicentino Matteo Dal Zotto che ha liquidato molti giocatori di ranking superiore in soli due set. Terzi quindi Giovanni Peruffo ed il bellunese con tessera Canottieri Daniele Valentino. Buona anche la prova dell’under 16 veronese Samuele Seghetti con due buoni positivi. Ha arbitrato la finale Pierangelo Visentin.

Memoria

Al Tc Patavium la seconda giornata in memoria del compianto Presidente del club Gianfranco Destro. Nella giornata di Sabato 18 verrà effettuato un torneo misto di doppi per info e prenotazioni tennispatavium@gmail.com 370-1295339. A Conselve dal 11/9 torneo giovanile Memorial Perin dagli 11 ai 16 anni diretto da Marisa Balielo con la supervisione di Matteo Gagliardo. Al Tc Montecchia sono state affidate le finali che assegnano il titolo regionale dei giocatori di 4^ categoria. Singolari maschili, femminili e doppi maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/9 all’indirizzo: www.tennismontecchia.com.

Open

Nel prossimo weekend a Vighizzolo d’Este rodeo Open maschile e femminile sotto la direzione di Roberto Businaro e l’occhio vigile di Ettore Zambotto. Le iscrizioni entro le ore 12 del 16/9 asdctatestino@gmail.com. Il 22-23-24 Settembre al Commodore di Montegrotto Master finale del Circuito Tennisdance. Vi accedono i migliori 8 giocatori e giocatrici e le quattro migliori coppie dei doppi. Ad Este Open Banca Prealpi maschile e femminile che inizierà il 25/9 fino al 10/10. Iscrizioni entro il 23/9 ore 12 per i giocatori fino ai 3.5; le ore del 26/9 fino ai 2.8; i rimanenti entro le ore 12 del 29/9 all’indirizzo: info@tennisclubeste.com.