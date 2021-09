A Casale un altro weekend di grande tennis

A Casale di Scodosia Rodeo Open Trofeo maschile Logistica Spigolon e Coppa femminile Frealdo, supervisionati da Andrea Baratella. Nel maschile il vicentino Lorenzo Di Maro sul trevigiano Giovanni Agostinetto con tessera friulana. Sono bastati due set per chiudere l'incontro sui veloci del club di Casale di Scodosia capeggiato da Filippo Piemonte. Due soli set, tra l'altro conclusisi ai 4 games come prevede la formula rodeo, ma intensi. Scambi che hanno richiamato il pubblico delle grandi occasioni come due settimane fa accorso a vedere le evoluzioni dei pro. E questo weekend non è stato da meno.

Agostinetto che gira all'estero in cerca di punti Atp, è stato anche il palleggiatore di Camila Giorgi fino ad un anno fa, non è riuscito a vincere anche l'ultimo dei Di Maro. Lorenzo si è dimostrato più ostico e forse più smaliziato del fratello, sul quale "il vikingo" Agostinetto è riuscito a spuntarla al terzo set, relegando Marco Di Maro al terzo posto. L'altro terzo posto è di Luca Pavan under 16 dello Schio che sta facendo davvero bene, tanto da portare il vincitore al tie-break del secondo set. Nel femminile sebbene non erano tante al via la qualità c'è stata e si è riversata sul campo con la vittoria della trevigiana Benedetta Baratto sulla vicentina del Valdagno Ludovica Ceolato. Anche qui il risultato di 4/1 4/2 potrebbe trarre in inganno, in quanto gli scambi sono stati intensi. L'under 14 Ceolato e l'under 16 Baratto hanno fatto vedere palleggi ad alta intensità e gioco perimetrale. Baratto con le valige in mano per un altro Open in Emilia e poi per le qualificazioni dell'Itf di Pescara, nel frattempo stringe il trofeo Frealdo.

A Conselve dal 11/9 torneo giovanile Memorial Perin dagli 11 ai 16 anni diretto da Marisa Balielo con la supervisione di Matteo Gagliardo. Nel prossimo weekend a Vighizzolo d'Este rodeo Open maschile e femminile sotto la direzione di Roberto Businaro e l'occhio vigile di Ettore Zambotto. Le iscrizioni entro le ore 12 del 16/9 asdctatestino@gmail.com.