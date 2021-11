A Este il Trofeo Assigroup

Ad Este si è appena concluso il Trofeo Assigroup Assicurazioni, singolare maschile e femminile, diretto da Dalmazio Degani con la supervisione di Ettore Zambotto.

Il torneo

Una trentina i giocatori in lizza tutti di alta qualità, nel maschile si è imposto il coneglianese Luca Serena sul trevigiano con tessera patavina Gregorio De Gasper. Tre bei mini set tirati. Da una parte l'esperienza del campione mondiale over 35 dall'altra la freschezza e la potenza atletica di de Gasper. Parte subito forte Serena con classe. Pareggia con grinta il giocatore del Tc Padova e nel tie-break non poteva che far suo l'incontro Serena, che oltre allo scudetto italiano rimediato un paio di mesi fa in Romagna e la maglia iridata pre covid, quando il fisico regge, il risultato è suo. Terzi posti per il pupillo di casa Mattia Degani e per il vicentino Thomas Nucera. Nelle retrovie 5 vittorie per Gimpiero (si scrive così) Scarambone veterano di casa, che ha fatto gli onori a tutti i giocatori di 4^ categoria.

Nel femminile su tutte la patavina under 18 del Plebiscito Alice Foletti che al terzo set ha regolato le ambizioni di Lavinia Guerresco under 14 bolzanina. Terze Greta Pavan under 16 del Tc Padova e Diletta Maria Mungo altra under 18 del Plebiscito.

Open di Natale

Ottanta i tennisti in lizza a Montecchia per il 4^ categoria giunto agli ottavi di finale.Tutto pronto per il primo dei due Slam patavini. Gli open di Natale che partono a Dicembre e finiscono il 6 Gennaio di ogni anno. La scorsa edizione nonostante la zona rossa, ha visto una partecipazione record, con quasi un migliaio di tennisti al via. Organizzazione Barbiero's family diretto da Beatrice il primo all'Acquaviva, da papà Gianfranco il secondo al Plebiscito. Per quello dell'Acquaviva si gioca dal 4/12 con singolari e doppi maschile e femminile. Montepremi di 3.500 ? e le iscrizioni dovranno pervenire tramite modulo su portale: https://news2001.it/tornei2001team/ fino ai 3^ categoria singoli il 02/12 per i doppi il 12/12.