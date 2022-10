A2 tennis a squadre, è l'ora della Canottieri

Riparte il campionato a squadre di serie A2 di tennis, e domenica 23 ottobre subito in campo in casa il team della Canottieri Padova (inizio ore 10,00). Si tratta della prima fase nazionale che vede la squadra padovana inserita nel girone 1 insieme a Santa Maria Ligure, Tc Bisenzio, Circolo Stampa Torino, Tc Cagliari, Asd Tennis Viserba, Eur Sporting club.

Il campionato di A2

Quest’anno nel campionato maschile di A2 ci sono 28 squadre iscritte e la prima fase prevede quattro gironi da sette squadre. Alla fine di questa fase inizieranno i play off e play out. Le prime squadre classificate di ogni girone attenderanno lo spareggio tra la seconda e la terza degli altri gironi (scontro ad eliminazione diretta), con cui si giocheranno la promozione per il prossimo anno alla serie A1, con la formula di partita andata e ritorno. Le squadre quarte e quinte del girone rimarranno in serie A2, le seste giocheranno due giornate di play out (match di andata e ritorno) per rimanere in questa serie, mentre le settime del girone retrocederanno subito. I play off si giocheranno il 4 - 8 e 11 dicembre, i play out il 4 e l’11 dicembre.

Il match del 23 ottobre

Ai ragazzi della Canottieri si presenta subito un compito difficile, quello di battere una delle squadre che puntano alla promozione, forse la più forte, o comunque quella con una squadra di maggior livello ed equilibrata per tutti gli incontri che scendono in campo (quattro singolari e due doppi). Il Santa Maria Ligure infatti schiera l’ex davisman azzurro Andreas Seppi, oggi 1.9 d’Italia e numero 150 del mondo ma con un best ranking di numero 18 (per Andreas sarà uno degli ultimi match, a 38 anni ha infatti annunciato il suo ritiro dalle competizioni); Dennis Novak numero 110 del mondo, 1.10 in Italia, l’austriaco è stato anche numero 85; lo svedese Elias Ymer, numero 134 della classifica mondiale e 1.12 nel nostro Paese; il ceco Jiri Lecka (1.12); Andrea Pellegrino (1.17); Thomas Fabbiano (1.19); Andrea Vavassori (2.1); Lorenzo Ferri (2.1); Andrea Basso (2.2); Giacomo Nosei (2.3); Filippo Romano (2.3); Luca Castagnola (2.3), Tim Puez (2.4 – Germania); Nicolas Tassara (2.5); Frederick Nielsen (2.6 – Danimarca); Matwe Middelkad (2.7 – Paesi Bassi).

Secondo anno

«Questo è il secondo anno di serie A2, dopo due promozioni consecutive dalle serie inferiori - dichiara Fabrizio Ciralli, direttore tecnico del settore tennis della Canottieri Padova e consigliere responsabile della serie A2 – Lo scorso anno ci siamo riconfermati e affrontiamo il campionato con la stessa formazione. Sarà un campionato difficile con delle squadre forti da affrontare. Il nostro obiettivo è quello di ripetere l’ottima prestazione dello scorso anno quando abbiamo sfiorato la conquista dei play off per la promozione in A1. I ragazzi si stanno preparando in maniera scrupolosa, quindi speriamo di ottenere anche qualche risultato prestigioso. Non solo i nostri giocatori sono entusiasti ma anche i soci del circolo che hanno sempre supportato e seguito la squadra con affetto».

La squadra della Canottieri

Il team padovano per il campionato 2022 schiera: Goncalo Oliveira (2.1 - Portogallo), Luca Giacomini (2.1), Nicola Ghedin (2.2), Kirill Kivattsev (2.3 - Russia), Daniele Valentino (2.3), Leonardo Ruzza (2.7), Nicola Cucchi (2.7), Carlo Alberto Soave (2.8), Marco Gasparin (2.8), Andrea Vittadello (3.1), Alberto Bianchi (3.1), Giovanni Benedetti (3.2), Matteo Zampieron (3.2), Eros Lampioni (3.3), Alberto Bardessa (3.4). Capitano Enrico Bettini, direttore tecnico Fabrizio Ciralli, direttore sportivo del settore tennis della Canottieri Stefano Paiaro, preparatore atletico Alex Bolovaneanu, incordatore Vladimiro Amato.

Il calendario delle partite della Canottieri

Ricordando che l’ingresso al club di via Polveriera è gratuito, questi sono gli appuntamenti del campionato di serie A2 della Canottieri Padova nella fase a girone:

23 ottobre Canottieri Padova – Santa Maria Ligure

30 ottobre Tc Bisenzio – Canottieri Padova

1 novembre Canottieri Padova – Circolo Stampa Torino

6 novembre Tc Cagliari – Canottieri Padova

13 novembre Canottieri Padova – Asd Tennis Viserba

20 novembre Eur Sporting club – Canottieri Padova

27 novembre riposo