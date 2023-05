Dainese è il "re" di Caorle: sua la vittoria al fotofinish

Parla padovano la diciassettesima tappa del Giro d'Italia di ciclismo che ha portato i corridori al traguardo di Caorle. Alberto Dainese, 25 anni compiuti lo scorso 25 marzo, è nativo di Abano e veste i colori del Team DSM. Professionista dal 2020, nello stesso anno si è laureato campione europeo Under-23 in linea. Oggi ha regolato per pochi centimetri al fotofinish il favorito Milan che indossa la maglia ciclamino e Matthews. Per l'atleta di Abano Terme e per tutto il mondo ciclistico padovano, una vittoria fondamentale per dare ancor maggior visibilità a tutto il movimento euganeo su due ruote.

Vittoria bis al Giro

Per lui è la seconda al Giro d’Italia dopo quella della passata edizione a Reggio Emilia. Ora il venticinquenne e la sua squadra sognano già uno storico bis nell'ultimo atto a Roma domenica, quando andrà in archivio un altro Giro d'Italia che al momento non ha ancora un padrone sicuro. La tappa odierna ha vissuto su una fuga a quattro partita nei primi chilometri che è stata definitivamente annullata dal gruppo a cinque dall'arrivo. Domani si torna in quota e chi ancora ha benzina nel serbatoio e vuole arrivare a Roma in rosa non potrà più nascondersi.