Ad Albignasego il memorial dedicato ad Italo Carminati

Domenica 19 dicembre, a partire dalle 9,45, ad Albignasego presso i campi comunali di via San Tomaso e di via Saba (loc Ferri) in occasione del decennale della scomparsa, si terrà il primo memorial (organizzato dal figlio Roberto) dedicato ad Italo Carminati, grande ala destra del Padova degli anni 60. Bergamasco d’origine, ma padovano d’adozione, i suoi 43 gol realizzati in maglia biancoscudata gli sono valsi la nomina nella rosa del secolo del calcio Padova. All’evento parteciperanno, oltre al Padova, le squadre giovanili di Verona, Venezia, Spal e Albignasego.