Adrenaline24h presente ad Auto e Moto D’Epoca 2022 con tantissime novità

Adrenaline24h, piattaforma dedicata alla comunicazione del motorismo storico e produttore dei programmi televisivi “Gentleman Driver TV” e “ASI World TV”, parteciperà ad Auto e Moto D’Epoca 2022, il Salone dell’auto storica tra i più importanti del panorama europeo. La manifestazione che si svolgerà dal 20 al 23 Ottobre presso la Fiera di Padova, dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento internazionale per gli appassionati delle classic cars: dal mercato di auto e moto, fino all’eccezionale scelta tra 600 specialisti in pezzi di ricambio; dall’automobilia e motor-art fino all’editoria d’epoca e all’artigianato di altissima qualità legato all’esperienza del viaggio. Lo Stand di Adrenaline24h (stand 78) si troverà all’interno del prestigioso PAD 1 e sarà un vero e proprio “salotto” dove potersi incontrate, salutare, condividere esperienze e conoscere i personaggi del motorismo storico. Inoltre, durante i giorni del Salone, all’interno dello Stand si svolgeranno diverse presentazioni che avranno sempre come comune denominatore la passione per il motorismo storico. Presente il brand Victorious, con il suo team Desert Endurance Motorsport, che parteciperà alla Dakar Classic 2023 in svolgimento in Arabia Saudita a fine dicembre. Un progetto quello della presenza alla Dakar Classic, ideato da Victorius e che prevede una struttura logistica e organizzativa di altissimo livello, con la presenza di 2 vetture, 2 camion, il servizio dedicato di assistenza e logistica. Tra le novità, la partecipazione alla gara, della co fondatrice di Adrenaline24h, a bordo di uno dei camion in gara. Victorious poi illustrerà in esclusiva anche due nuovi importanti eventi, che si svolgeranno durante il 2023 nel Cantone Ticino in Svizzera, assolutamente da non perdere. Non solo presentazioni ma spazio anche alle vetture. Adrenaline24h ospiterà 3 veicoli: una splendida MG SUPERCHARGED 1936 del Team Lavor 1000 Miglia Passion Sponsor, una PORSCHE SPEEDSTER 1955 messa a disposizione da Promocar Classic, in ultimo la “famosa” Fiat 1100 Corsa del team Adrenaline24h. Non mancherà il corner di Gentleman Driver TV, dove si susseguiranno personaggi di spicco del motorismo storico, per le interviste e curiosità, che il pubblico potrà visionare negli speciali tv dedicati al Salone, in onda nelle prossime settimane. Il nostro staff di ASI World TV, documenterà tutte le attività che si svolgeranno allo Stand di ASI - Automotoclub Storico Italiano. Previste sulle pagine Facebook e Instagram di Adrenaline24h e Victorious, dirette, foto e curiosità, per far vivere a tutti gli appassionati, le curiosità del salone. “Come sempre Auto e Moto d’Epoca sarà una grande avventura. Tantissime le novità al nostro stand, come sempre non deluderemo gli amici, appassionati, che come ogni anno affolleranno il nostro spazio, crocevia di passioni, incontri e progetti dedicati al motorismo storico” dichiara Ermanno De Angelis, Co Fondatore di Adrenaline24h. Adrenaline24h, come ogni anno sarà presente all’appuntamento fieristico in compagnia di alcuni partners: VICTORIOUS piattaforma unica in Europa, dedicata al motorismo storico, che si rivolge sia agli organizzatori che alle aziende operanti nel settore, per chi opera in altri ambiti ma cerca visibilità nel motorismo storico in qualità di sponsor o partner. Produzione televisiva, progetti di marketing, gestione e strategie della comunicazione, organizzazione e partecipazione ad eventi, il tutto dedicato esclusivamente al motorismo storico, con una visione di mercato internazionale; BONTÀ CLASSIC GARAGE, realtà che eredita 50 anni di esperienza, creata espressamente per soddisfare la clientela del mondo dell’automobilismo storico, con interventi che vanno dalla riparazione veloce al restauro integrale. L’officina mobile consente poi di offrire servizi di riparazione a domicilio e di assistenza tecnica per gare sportive o di regolarità; LAVOR, leader nella produzione di gamma di strumenti di pulizia per qualsiasi tipo di situazione domestica, sia indoor che outdoor e Race Passion Sponsor di 1000 Miglia; MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile, che raccoglie una collezione di auto unica al mondo, valorizzata dalla spettacolare contestualizzazione: un percorso espositivo articolato su tre piani che è un affascinante viaggio nella storia. VILLA TRASQUA, cantina ispirata dalla passione per l’automobilismo classico, per la quale fare il vino non è una prova di velocità, ma una "corsa alla regolarità" con la natura e Official Red & White Wine di 1000 Miglia; BANCA GALILEO, capace di affermare e tutelare il ruolo centrale del cliente, capovolgendo l’ormai consolidato rapporto banca-cliente, CENTAURI condivide in tutto il mondo la passione per il collezionismo di motociclette e motori, trattando collezioni e redigendo l’annuario delle aste motociclistiche: un progetto a lungo termine che prevede la pubblicazione annuale di un volume in cui vengono raccolti i dati approfonditi delle moto messe in vendita nelle aste internazionali, completo di prezzi di riserva e di aggiudicazione nelle principali valute; PROMOCAR CLASSIC nata nel 1999 dalla passione di Marco Poltera per le auto e le corse, è il punto di riferimento ticinese per la compravendita di automobili d'epoca e storiche. Fornisce anche servizi di restauro e riparazione auto d'epoca di ottima qualità grazie all'esperienza ormai consolidata e SHADE PRO nata nei primi anni del 2000 grazie a una joint venture internazionale composta da aziende e professionisti specializzati nella fornitura di prodotti e componenti di altissima qualità, da utilizzare nelle attività indoor e outdoor e DESERT ENDURANCE MOTORSPORT: Il Team Desert Endurance Motorsport, ideato da Victorious, che parteciperà alla Dakar Classic 2023, sarà coadiuvato da una squadra di professionisti del settore pronta a supportare al meglio gli equipaggi nelle fasi di pre-gara, nella parte logistica e ovviamente durante la manifestazione che si svolgerà in Arabia Saudita a fine dicembre.