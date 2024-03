Aduna, col Vicenza arriva la quarta vittoria consecutiva

Quarta vittoria consecutiva per la Banca Annia Padova Women, che questa volta al PalAntenore supera una delle big del girone, Vicenza. Dopo aver perso il primo set, soffrendo soprattutto in ricezione, la squadra di Lorenzo Amaducci trova continuità in tutti i fondamentali e riesce a restare il partita nel secondo set, vinto il volata 26-24. L’infortunio della palleggiatrice Bauce complica le cose per Vicenza e la Banca Annia è brava ad approfittare chiudendo la partita in quattro set. M’Bra firma 15 punti, 12 ne aggiunge Romano con tre muri vincenti, come quelli di Biondi. «Abbiamo sofferto molto in ricezione, quando siamo saliti in questo fondamentale siamo migliorati perchè anche per noi giocare con la palla in mano è più facile – commenta Amaducci – La differenza rispetto a due mesi fa però è nella testa: oggi siamo una squadra che rimane in partita anche quando va in difficoltà e i risultati sono la conseguenza di questo».

Nel primo set l’avvio è equilibrato (ace di Romano per il 7-6 Banca Annia), ma poi è Vicenza che riesce a guadagnare qualche punto di margine grazie al muro e a delle incertezze padovane (17-13 per le beriche). Biondi a muro prova ad accorciare (18-16), ma poi due ace di Boninsegna firmano il break che vale il 23-16 e di fatto chiude il set che termina 25-18 per Vicenza.

In avvio di secondo set la Banca Annia soffre in ricezione e con quattro ace Vicenza si porta 7-3. Poi però Biondi, M’Bra e De Bortoli a muro pareggiano i conti costringendo Mariella Cavallaro al time out. De Bortoli con un ace propizia il 13-10 e sull’errore del 15-11 per la Banca Annia Vicenza ferma ancora il match. La squadra ospite si riavvicina e arriva al meno uno (20-19) per poi pareggiare grazie a un ace aiutato dal nastro (21-21). Il finale è punto a punto (23-23) e a decidere è il muro, prima quello di Romano (25-24) e poi quello di M’Bra (26-24).

Ancora Vicenza avanti all’inizio del terzo parziale (4-2), con la Banca Annia che però pareggia i conti con De Bortoli (7-7) e si porta avanti (8-7) con Gherardi. La serie di battute di Biondi, arricchita da un ace, vale il break dell’8-0 che porta la Banca Annia sul 16-8. Vicenza prova a reagire, ma le padrone di casa mantengono il vantaggio finchè Romano e M’Bra non chiudono il set (25-14).

M’Bra firma invece il primo strappo del quarto set, con un ace e un attacco che valgono, assieme all’attacco vincente di De Bortoli, il 9-3. L’entusiasmo dà una marcia in più alla Banca Annia, mentre Vicenza pare frastornata. De Bortoli e compagne allungano fino al 18-8 (muri vincente di Romano). Un muro di Biondi vale poi il 24-11, con Gherardi che chiude per il 25-12 finale.

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-VICENZA VOLLEY 3-1

ADUNA: Rizzieri 3, Fregonese ne, Gazzerro (L) ne, Calia, Cavalera (L), Biondi 10, Nalin, De Bortoli 8, Romano 12, M’Bra 15, Comotti 4, Gherardi 9, Dainese. All. Amaducci.

VICENZA: Bauce 1, Boninsegna 15, Costagli 18, Andreatta, Simpsi ne, Andeng Okomo 5, Tasholli 2, Roviaro 1, Spinello, Formaggio, Digonzelli 6, Pegoraro 7. All. Cavallarro.

Parziali: 18-25 (24’), 26-24 (31’), 25-14 (28’), 25-12 (23’).

Arbitri: Ancona e Cervellati di Bologna

Note. Aduna: battute punto 6, sbagliate 11, muri punto 10, errori 20, 49% ric, 33% att. Vicenza: bp 8, bs 17, mp 6, err 32, 49% ric, 33% att.