Presentata a Palazzo Moroni la nuova stagione dell’Aduna Padova Women di volley in serie B1

La nuova stagione dell’Aduna Padova Women, che affronterà il prossimo campionato di B1 femminile di volley con la denominazione “Il Colle Consorzio” è stata presentata oggi 4 ottobre a Palazzo Moroni dall’assessore allo Sport Diego Bonavina e dai vertici societari, alla presenza di squadra e staff.

Bonavina

Assessore Diego Bonavina: «Intanto volevo fare a voi ragazze e alla società i complimenti per la scorsa stagione. Non è stato facile raggiungere un risultato importante come la salvezza dopo aver passato alcuni momenti difficili nel corso della stagione. Sono felice che Padova sia ancora la sede delle vostre partite casalinghe, perché anche voi contribuite a far conoscere la nostra città nel mondo dello sport. Ringrazio anche le altre amministrazioni comunali che ospitano le squadre del giovanile e voi per gli allenamenti, perché trovare spazi palestra non è semplice e lavorare in sinergia è fondamentale. Complimenti alla società che in momento così difficile, che colpisce anche molti impianti sportivi, continua a lavorare con impegno. Essere ancora qui a iniziare una stagione sportiva è già un risultato importante e non scontato».

Frizzarin

Presidente Aduna Padova Women, Franco Frizzarin: «Voglio ringraziare il Comune di Padova e in particolare l’assessore Bonavina per il lavoro svolto e la disponibilità. Per noi è importante sentire vicino la città nel prosieguo della nostra attività. Per noi è un onore rappresentare Padova nella pallavolo femminile. Nonostante le difficoltà cui accennava l’assessore i nostri numeri nel settore giovanile stanno crescendo dopo due anni complesso e questo è un segnale importante. Noi continuiamo comunque con il nostro lavoro: pensiamo al campionato, giochiamo per divertirci, ma come sempre anche per vincere. Un ringraziamento particolare poi per i tanti volontari che si impegnano perché sono una base indispensabile e imprescindibile».

Amaducci

Lorenzo Amaducci, allenatore Il Colle Consorzio Padova Women: «Ringrazio l’assessore per l’ospitalità. Sarà sempre un campionato complicato, per noi gli obiettivi saranno diversi, vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Credo che questa squadra sia attrezzata per giocarsela con chiunque nel nostro girone. Stiamo lavorando molto, nelle prime tre settimane abbiamo svolto 29 allenamenti. Ci saranno comunque molte squadre ambiziose, ma noi vogliamo rappresentare Padova al meglio. Le prime cinque partite saranno molto difficili, troveremo le prime quattro dell’anno scorso, ma queste sfide potranno già darci una valutazione della nostra forza».