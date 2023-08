Aduna Padova Women, comincia la nuova stagione

Primo atto della stagione 2023-2024 dell’Aduna Padova Women. La squadra che affronterà il campionato che scatterà il prossimo 8 ottobre si è ritrovata per l’inizio della preparazione agli ordini dello staff tecnico guidato da Lorenzo Amaducci.

Una rosa ampiamente rinnovata e ringiovanita rispetto a quella che nella scorsa stagione ha sfiorato i play off: «La squadra è molto giovane, con un classe 1999 e due 1996 e poi tutte giocatrici nate tra il 2001 e il 2005 – conferma Amaducci - Abbiamo puntanto sulla linea giovane, ma tenendo un livello qualitativo alto. Sono tutte ottime giocatrici che hanno già esperienza nella categoria». La preparazione è partita con i test fisici e le sedute in piscina e palestra, prima di iniziare con il lavoro tecnico più specifico nelle prossime settimane: «Stiamo pensando alla tenuta fisica e alla prevenzione, per poter ripartire al meglio – prosegue il tecnico – Questo è un gruppo completamente rinnovato. Alcune giocatrici si conoscevano già per aver giocato assieme in altre occasioni, ma come questa squadra è nuova. Mettere tutte assieme al meglio è l’obiettivo di questa preparazione, per fare in modo che le qualità di ognuna possano servire alla squadra».

Nella scorsa stagione la lotta per i play off è stata particolarmente serrata e da quello che si può prevedere al momento nella prossima il copione non sarà diverso: «Penso che sarà un campionato ancora più equilibrato. Al momento, da quello che si può capire dai roster, Anthea e Giorgione sembrano le squadre più attrezzate, ma alle loro spalle vedo un ampio gruppone di sei o sette squadre che potranno giocarsela». Quest’anno il calendario, anche per via di una squadra in meno nel girone dell’Aduna, sarà particolarmente frammentato: «Penso che si sarebbe potuto iniziare più avanti. È vero che partiamo nel secondo week end di ottobre, ma l’anno scorso siamo partiti il 14, quest’anno l’8. Per contro tra metà dicembre e metà gennaio si giocheranno solo due partite, noi una per via del turno di riposo. Alla fine giocheremo l’andafa in quattro mesi e mezzo e il ritorno in tre. Penso che sia complicato: le giocatrici non sono robot, ripartire dopo una lunga sosta non è semplice. Non va a vantaggio di una squadra o l’altra, ma sarà un problema per tutti e farà diminuire la qualità».

La rosa dell’Aduna Padova Women 2023-2024: Emma Rizzieri, Federica Calia (palleggiatrici); Joelle M’Bra (opposta); Federia Comotti, Sofia Nalin, Giorgia De Bortoli, Larisa Pauletic, Vitttoria Gherardi (schiacciatrici); Giuditta Romano, Michela Fregonese, Gaia Biondi (centrali), Sofia Cavalera, Marta Gazzerro (liberi). Allenatore Lorenzo Amaducci. Secondo David Favretto. Assistente e scout man Marco D. Schiavo. Fisioterapista Martina Pengo.