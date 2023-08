Aduna Padova Women, ancora novità in squadra

Ancora nuovi innesti per l’Aduna Padova Women, in vista del prossimo campionato di B1 femminile. La squadra guidata in panchina da Lorenzo Amaducci potrà contare in regia sull’arrivo di Emma Rizzieri, classe 2002. L’anno scorso a Ostiano, nello stesso girone dell’Aduna, Emma Rizzieri è cresciuta pallavolisticamente tra Padova, Bassano del Grappe e San Donà di Piave, prima di spostarsi a Cutrofiano in A2, a Cremona (promozione dalla B1 alla A2) e appunto a Ostiano.

Al centro arriva invece la livornese Gaia Biondi (2003). Dopo le prime esperienze nella sua città si è spostata all’Anteres in B2 e successivamente all’Unione Jesolo, tra B1 e B2, prima di arrivare a Biella dove ha giocato gli ultimi due campionati in B1. È invece un ritorno in casa Aduna il libero Marta Gazzerro, classe 2005. Con questa maglia infatti nel 2021-2022 aveva fatto parte del gruppo che aveva disputato i campionati di serie C e under 18. Torna in Italia dopo un’esperienza in America, all’Owyhee High School a Meridian in Idaho.