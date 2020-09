Alia Aduna Padova: iniziano i test amichevoli, il punto di coach De Felip

Si gioca. Dopo un mese abbondante di preparazione, la B2 Femminile Alia Aduna Padova è finalmente pronta ad affrontare i primi test agonistici. Si inizia sabato prossimo con l’allenamento congiunto sul campo di Conegliano, quindi, da qui alla fine del mese di ottobre, altre tre “sgambate” in programma, con Asolo, Fratte e di nuovo Conegliano.

La preparazione

Soltanto un assaggio dell’attività ufficiale, che inizierà il 7 novembre in casa del Vispa, ma di sicuro coach Annalisa De Felip saprà trarne indicazioni utili per preparare al meglio l’inizio della stagione. «Dopo sette mesi di stop la voglia di giocare è tanta, da parte di tutte, io personalmente non vedo l’ora di cominciare – spiega il tecnico di Alia –. Le amichevoli sono importanti per avere un’idea di come sta procedendo il lavoro in palestra, ci permettono di valutare il nostro livello di forma e, al lunedì, di concentrarci su quanto emerso nel corso della gara. Ad inizio preparazione, la parte fisica, ancora più importate visto il lungo periodo di stop, ha preso molto spazio nel corso degli allenamenti. Ora stiamo lavorando di più sulla tecnica individuale, inserendola in situazioni di gioco. Nelle due ultime settimane abbiano anche iniziato la costruzione dei nostri sistemi di gioco, anche se continueremo sempre con il lavoro tecnico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sensazioni positive

Quali i feedback dalla squadra fin qui? «Le mie sensazioni sono più che positive, le ragazze sono motivate e l’impegno è ottimo, direi – prosegue De Felip –. Il gruppo è piuttosto vario per esperienza ed età, e questo permette alle atlete di confrontarsi con punti vista diversi, che poi diventano un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi di squadra. Come dicevo prima, tutte le giocatrici hanno grande voglia e nessuna si tira indietro quando c’è da lavorare. In rosa ci sono diversi elementi che potranno ricoprire più di un ruolo, questo ci consentirà di avere più soluzioni di gioco. Fin dal primo giorno ho parlato dell’importanza della comunicazione in campo e, se necessario, anche nelle relazioni tra di noi. Non è semplice per chi non è abituato, ma con calma ci arriveremo». Mirino puntato sul campionato, in un girone E di B2 che si preannuncia tutt’altro che morbido: «Il livello è sicuramente più alto dell’anno scorso – conferma De Felip -. Credo che le formazioni più forti sulla carta siano Noventa, in primis, e poi Legnaro e Vispa, che ha rivoluzionato la rosa. Dove possiamo arrivare noi? Siamo una squadra nuova è giovane ma senza dubbio non ci poniamo limiti».