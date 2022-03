Airone di Legnaro pronto per la serie C maschile

All’Airone di Legnaro ultimi allenamenti per la squadra maschile in compagnia del Pro Daniele Giorgini. Appena uscito il calendario e subito è partenza della massima serie regionale. In palio in play off per la serie B2 o i play out per non retrocedere in D1.

Airone

La serie minore regionale all’Airone la conoscono bene. E’ un purgatorio dove vi hanno militato fino a Giugno 2021, agguantando l’agognata promozione. Da matricola quindi, l’Airone di Legnaro presenta la sua formazione. Daniel Aleksandar Amarandei under 16 classifica 3.3, Davide Alberto Perazzolo 3.2,, Edoardo Trombin 2.7, Dario Punia 2.6, Riccardo Babetto 3.3, Francesco Gherdevich 3.3, Rafael Edgardo Scataglini 3.2 ed Emiliano Paura 3.4.

Calendario

Il calendario della C maschile. Airone che si trova nel Girone 2 assieme a At Verona, Tc Sandrigo, Tc Cerea e Plebiscito. Inizio subito a Legnaro domenica 13 alle ore 09 contro i veronesi del Cerea; il 20 riposo; 27/3 in trasferta con l’At Verona; il 3 Aprile sarà derby presso gli impianti di Via Geremia con il Plebiscito; l’ultima giornata di regular season il 10/4 vedrà giocare in casa con i vicentini del Sandrigo. Le prime due ai play off.