Airone promosso in serie C

Storico traguardo per il sodalizio di Legnaro, che dopo aver pareggiato in casa all’andata con l’Eurotennis Treviso, è andato a vincere in terra trevigiana ottenendo l’agognata promozione. Questi i tennisti Cesare Gabrieli, Pino Sforza (Capitano e fondatore) Francesco Gherdevich, Emiliano Paura, Davide Alberto Perazzolo, Edoardo Trombin, Riccardo Babetto e Daniel Aleksandar Amarandei. Decisivi sono stati gli incontri di doppio che hanno dato il pass per la promozione dopo il 2-2 nei singoli.