Al San Paolo il meglio del tennis under 14

Al Tennis San Paolo di Padova si è concluso il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni maschile e femminile con 75 racchette a confronto. Una quindici giorni di gare per i giovanissimi dove, come di consueto in questo club, sono transitate molte giovani promesse del tennis veneto. Non è stata l’edizione record della scorsa stagione, ma «i contenuti e la qualità visti”, commenta il direttore sportivo Gianluca Saccari», sono stati veramente ottimi. La competizione diretta da Domenico Pedron e la supervisione di Stefano Rossolato e Attilio Galvani hanno emesso i seguenti verdetti.

Nell’under 10 il padovano dell’Airone Edoardo Raffaele ha messo tutti in fila. Dietro di lui Michele Rendine del Belluno. Da segnalare l’ottima prova dell’under 9 di casa Leonardo Mansutti. Nell’under 12 Niccolò Bressan del Tc Padova con Alessandro Ongarato del Lotario Monti di Camposampiero. Bronzi per Nicholas Disegna del Green Garden di Mestre e per il dolese Gabriele Zampieri. Nell’under 14 il più “sostenuto” con una trentina in lizza, su tutti Denis Cojan giocatore del Plebiscito in due set su Elia Zonta del Bassano. Terzi posti per Massimiliano Riello Pera della Canottieri Padova e per Nicola Scanavin vicentino del Dueville.

Nei draw rosa, per l’under 10 Viola Meggiolaro vicentina del Dueville con Irene Berti del Mirano. Bronzi per le giocatrici di casa Anita Lo Russo e Veronica Ciatto. Nell’under 12 Elisa Mirabile vicentina del Sovizzo già 4.1 con Viola Pavanello del Tc Padova. Terza Greta Maria Biliato del Bassano. Nell’under 14 Elisa Mirabile concede il bis nella categoria superiore, con la pari classifica Elisa Valente vicentina del Palladio.