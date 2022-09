Al Tennis Club Padova lo scudetto del tennis under 16

Al Tennis Bari dal 23 al 25 Settembre si sono tenute le finali nazionali a squadre per club categoria under 16 femminile.

La squadre del Tennis Club Padova si è classificata al primo posto superando in finale con un perentorio 2-0 il Park Tennis Club di Genova. Le liguri presentavano (Musetti, Bizzari e Gaio) il Tc Padova Lavinia Luciano, Carolina Gasparini, Elena Manzoni e Giada Cavazzoni, con il coach Riccardo Marcon.

Il percorso non è stato affatto facile. Nelle final eight c'era il meglio del tennis femminile di quell'età e quanto di meglio le società potessero esibire. La prima gara le patavine hanno subito incrociato le forti romane del Parioli. Partita delicata terminata al doppio per 2-1. Laziali che poi hanno vinto il loro girone di consolazione andando a classificarsi al 5° posto. Poi è stata la volta di un altro team romano La Signoretta, anche qui grande equilibrio e vittoria per 2-1. Nella gara più importante il team di Via Libia prendeva fiducia e si incuneava per 2-0 senza bisogno del doppio, andando a prendersi un meritato scudetto tricolore.