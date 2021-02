FedScherma Veneto: Alberto Spiniella è il nuovo presidente del comitato Regionale

Alberto Spiniella è il nuovo presidente del Comitato Regionale FIS del Veneto. Già consigliere nei due precedenti mandati, Spiniella, già presidente di Baki Scherma Zevio, succede a Guido Di Guida al timone di Federscherma Veneto. Guido Di Guida ha condotto il Comitato regionale per sedici anni ed è candidato nell’imminente elezione per il rinnovo delle cariche nazionali.

Assemblea elettiva

L’Assemblea elettiva si è tenuta domenica a Padova nella sede dell’Accademia Scherma Comini. Grande la partecipazione, con la presenza di 24 delle 27 società del territorio. Parzialmente rinnovato anche il gruppo dei consiglieri. Accanto alle figure storiche di Claudio Zanatta (Scherma Treviso M° Ettore Geslao) e Alessandro Cecchinato (Impianti Petrarca Scherma), in rappresentanza delle società affiliate, e di Ugo Galli (rappresentante dei tecnici), sono state elette per la prima volta Silvia Manfroi (VeronaScherma) e Maddalena Zanetti (Centro Scherma Rovigo) in quota società e ha fatto il suo ingresso in consiglio anche Paolo Ingargiola che porterà le istanze degli atleti. «Mi fa piacere – commenta così l’elezione Alberto Spiniella – che il clima assembleare sia stato di assoluta collaborazione e l’elezione si sia svolta nella massima serenità e sicurezza, due caratteristiche che dovranno accompagnarci nei difficili mesi a venire. Programmaticamente, come richiesto dalla Federazione, rafforzeremo e potenzieremo le attività sul territorio. Il Veneto è già una delle Regioni maggiormente impegnate nell’organizzazione di gare, lavoreremo per aumentarne ancora il numero e per permettere ai tanti atleti delle nostre società di trovare momenti di confronto».

Formazione

«L’attenzione sarà posta anche sulla formazione. In sinergia con Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, organizzeremo corsi di formazione per istruttori regionali e per tecnici delle armi, figure fondamentali per la crescita del movimento. Non mancherà la consueta attenzione al mondo arbitrale, un fiore all’occhiello della nostra regione in tutte e tre le armi». Nel suo discorso di commiato, Guido Di Guida ha evidenziato come i sedici anni alla guida di FederScherma Veneto siano stati “anni esaltanti in un ambiente in cui, al contrario di quanto succede nella politica, nel sindacato e in altri contesti elettivi, l’impegno personale non viene visto da atleti e genitori come una ricerca del beneficio personale, ma come un servizio». Il weekend della scherma veneta è stato particolarmente inteso perché a Padova si sono svolti gli allenamenti CAF di spada sotto la guida del Maestro Flavio Puccini. Nel rispetto dei protocolli anti-Covid, un folto numero di atleti ha potuto finalmente incontrarsi per la prima volta dalla sospensione dell’attività agonistica negli ultimi giorni di febbraio 2020.