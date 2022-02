Alia Aduna Padova Women, il ritorno in campo è amaro

Niente da fare per l’Alia Aduna Padova Women al ritorno in campo dopo la pausa causata dalla pandemia. A Casalserugo la squadra di Lorenzo Amaducci, pur giocando una buona partita, non riesce a strappare nemmeno un set alla corazzata Duetti Giorgione, che però fatica in tutti i parziali per avere la meglio su Colombano e compagne. Tra sette giorni altro big match con Volta Mantovana.

La partita

Nel primo set l’Alia Aduna prova a forzare la battuta per mettere in difficoltà le quotate avversarie. Le padrone di casa riescono a restare incollate alle avversarie (16-16), che provano il primo break grazie al muro (19-16 Giorgione). L’Alia Aduna prova ancora a rispondere con Bisio e Boscolo, ma non riesce a riagganciare le trevigiane che chiudono il primo parziale 25-21.Nel secondo set invece parte forte Giorgione (4-1), ma l’Alia Aduna risponde con Celegato in attacco e a muro e con Avanzi, con due ace, in battuta per il 7-5 Aduna. Anche questo parziale è fatto di break e contro break, con Giorgione che si riporta avanti 11-8 grazie alla battuta e l’Alia Aduna che risponde con Avanzo (11-10 Giorgione). Ancora la battuta consente alle ospiti di allungare fino al 16-11 prima dell’ennesima reazione innescata da un ace di Boscolo (16-14 Giorgione). L’Alia Aduna resta in scia, ma non riesce mai a completare la rimonta. Un ace di Fornasier regala a Giorgione il set ball (24-20), poi Blaseotto sempre dai nove metri accorcia ancora (24-22) ma un errore in battuta manda le ospiti sul 2-0. In avvio di terzo parziale l’Alia Aduna, con un ace di Bisio e un muro di Boscolo, si porta avanti 7-5, ma un ace di Poser riporta la parità (8-8). Ancora Poser, questa volta in attacco, porta avanti 12-11 Giorgione. Qualche errore in attacco padovano consente alle ospiti di allungare (16-12), poi un muro di Celegato accorcia nuovamente le distanze (18-16) prima che il muro di Giorgione decida il break decisivo (21-16). L’Alia Aduna si avvicina nuovamente sulla battuta di Miecchi (23-21), ma Ravazzolo chiude i conti (25-22) per il 3-0 finale.

Reazioni

«Peccato, perché potevamo portare a casa il primo set in cui siamo stati sempre a contatto – commenta coach Lorenzo Amaducci - Se loro giocano con la palla in mano per noi diventa molto difficile e per questo abbiamo provato a forzare la battuta, commettendo forse qualche errori di troppo. In ricezione dobbiamo fare qualcosa di più per dare più tranquillità al nostro palleggiatore, ma tutto sommato è stata una buona gara, con una delle prime della classe. Siamo stati in partita in tutti i set, ce la siamo giocata senza mai mollare. Ripartiamo da qui». Dello stesso avviso chi è sceso in campo: «Non vedevamo l’ora di ricominciare a giocare dopo un mese e mezzo di stop, peccato che sia andata così, ma ci abbiamo provato. Adesso ripartiamo a giocare partita per partita, il campionato finirà un mese dopo ma per noi non cambia molto» il commento della centrale Elena Boscolo.

ALIA ADUNA PADOVA WOMEN-DUETTI GIORGIONE 0-3

ALIA ADUNA: Salmaso ne, Celegato 5, Grandis (L) ne, Blaseotto 11, Cavalera (L), Varagnolo ne, Miecchi 6, Avanzo 9, Tiozzo 1, Boscolo 8, Bisio 7, Colombano 2, Nalin. All. Amaducci.

GIORGIONE: Ravazzolo 14, Green 1, Valente 3, Morra (L), Fornasier 3, Fantini, Moretto (L), De Bortoli 8, Ganzer ne, Gogna 2, Massarotto ne, Facchinato ne, Bateman 3, Poser 8. All. Carotta.

Parziali: 21-25 (25’), 22-25 (26’), 22-25 (25’).

Arbitri: Brenedetto Tiz e Falomo.

Note. Aduna: battute punto 9, sbagliate 15, muri punto 8, errori 33, ric. 49%, att. 29%. Giorgione: bp 5, bs 7, mp 8, e 16, ric. 42%, att. 33%.